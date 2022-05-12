Немецкий мультимиллионер проиграл в покер 1,5 миллиона долларов за 2021 год

Покерист Федор Хольц неудачно провел прошлый год, закончив его с большим минусом

Федор Хольц - лучший покерист Германии в истории / Фото: Instagram Федора Хольца

Немец Федор Хольц является одним из самых успешных покеристов в истории. Игрок идет 13-ым в рейтинге All Time Money List, заработав за свою карьеру почти 33 миллиона долларов.

Правда, в последнее время Федор редко появляется на крупных турнирах и редко что-то выигрывает. К примеру, недавно Хольц рассказал, что за 2021 год суммарно проиграл в покер 1,5 миллиона американских денег.

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Впрочем, из своего кармана немец просадил меньше – "лишь" 700 тысяч. Остальную сумму ему предоставили беккеры. Это покерные инвесторы, которые дают игрокам деньги на бай-ины и получают процент с возможного выигрыша.

Контраст значительный, ведь за 2020 год Федор смог остаться в плюсе на 2 миллиона. При этом тогда живых турниров почти не было и немец все чаще играл в интернете.

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В прошлом же году Хольц и вовсе отыграл всего 500 онлайн-ивентов, хотя обычно немец катает по несколько тысяч турниров в интернете за год. К примеру, в 2016 году покерист отыграл свыше 5 тысяч онлайн-событий.