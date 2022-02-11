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Скандальний гравець забився на 200 тисяч доларів на своє тіло. У чому суть парі

Анатолій Дерека
11 лютого, 18:54
Даг Полк вирішив зменшити відсоток підшкірного жиру, а для стимулу вирішив посперечатися з Біллом Перкінсом на круглу суму

Даг Полк - геній хедз-ап турнірів / Фото: Pokernews

Даг Полк свого часу вважався не лише одним із найкращих хедз-ап гравців, а й досить скандальним покеристом. Але вже кілька років американець не грає на великих турнірах і зосередився на подкастах про покер.

Крім того, Даг зайнявся і особистим життям. Минулого літа Полк одружився зі своєю дівчиною Кейтлін і переїхав з нею до Техасу. Там він заснував бізнес, прикупивши покер-рум.

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Тепер хлопець вирішив привернути до себе увагу несподіваною суперечкою. Даг вирішив таким чином змусити себе схуднути. Причому не про банальне скидання ваги, а про зменшення відсотка підшкірного жиру.

Днями Полк виміряв свій показник, який дорівнював 27,7%. Таким чином, Даг поставив собі за мету до лютого 2023 довести його до 13,85%. Хлопець погодився поставити на кінець 200 тисяч доларів і його вирішив підтримати відомий бізнесмен Білл Перкінс.

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Бізнесмен Білл Перкінс домагається успіху в покері / Фото: Instagram Білла Перкінса

Якщо Даг провалиться у своїй меті, то змушений буде заплатити цю суму Біллу. Більшість підписників Полку прийшли до думки, що це нескладне завдання і він може ще від'їдатися влітку і розпочати тренування у вересні.

Зазначимо, що Перкінс відомий у покерних колах як любитель різноманітних парі. Влітку минулого року Білл достроково виграв хедз-ап у Лендона Тайса, заробивши на цьому 376 тисяч.