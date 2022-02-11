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Скандальный игрок поспорил на 200 тысяч долларов на свое тело. В чем суть пари

Анатолий Дерека
11 февраля, 18:54
Даг Полк решил уменьшить процент подкожного жира, а для стимула решил поспорить с Биллом Перкинсом на круглую сумму

Даг Полк - гений хедз-ап турниров / Фото: Pokernews

Даг Полк в свое время считался не только одним из лучших хедз-ап игроков, но и довольно скандальным покеристом. Однако уже пару лет американец не играет на крупных турнирах и сосредоточился на подкастах про покер.

Кроме того, Даг занялся и личной жизнью. Прошлым летом Полк женился на своей девушке Кейтлин и переехал с ней в Техас. Там же он основал бизнес, прикупив покер-рум.

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Теперь парень решил обратить на себя внимание неожиданным спором. Даг решил таким образом заставить себя похудеть. Причем речь не о банальном сбросе веса, а об уменьшении процента подкожного жира.

На днях Полк измерил свой показатель, который был равен 27,7%. Таким образом, Даг поставил себе за цель к февралю 2023 года довести его до 13,85%. Парень согласился поставить на кон 200 тысяч долларов и его решил поддержать известный бизнесмен Билл Перкинс.

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Бизнесмен Билл Перкинс добивается успеха в покере / Фото: Instagram Билла Перкинса

Если же Даг провалится в своей цели, то вынужден будет заплатить эту сумму Биллу. Большинство подписчиков Полка пришли к мысли, что это несложная задача и он может еще отъедаться летом и приступить к тренировкам в сентябре.

Отметим, что Перкинс известен в покерных кругах как любитель разнообразных пари. Летом прошлого года Билл досрочно выиграл хедз-ап у Лендона Тайса, заработав на этом 376 тысяч.