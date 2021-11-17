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Поплавал с черепахой на Гаваях: скандальный Даг Полк женился на красотке (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 ноября, 14:15
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Американский покерист решил узаконить свои отношения с девушкой по имени Кейтлин, с которой встречается уже долгие годы
Даг Полк и Кейтлин поженились на Гаваях
Даг Полк и Кейтлин поженились на Гаваях / Фото: Instagram Дага Полка

В последнее время скандальный покерист Даг Полк пропал из публичного пространства. Американец редко записывал привычные подкасты, а его последние призовые в живых турнирах датированы аж 2017 годом.

Недавно все же стала известна причина отсутствия игрока. Как оказалось, Даг готовился к свадьбе, которую на днях сыграл со своей подругой Кейтлин.

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Пара провела церемонию на Гавайских островах вместе с друзьями и близкими родственниками. После свадьбы семья Полков отправилась в медовый месяц, а затем планирует вернуться в Техас в новый дом.

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Даг и Кейтлин решили сменить привычный шумный Лас-Вегас и выбрали себе уютное местечко в более тихом штате. Что же касается карьеры Полка, то пока он ее планирует строить на хедз-ап челленджах, где считается настоящим мастером.

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В феврале американец удачно отыграл дуэль против Даниэля Негреану, выиграв у канадца 1,2 миллиона долларов. А летом Даг позвал на битву самого богатого покериста в истории Брина Кенни.

К слову, в 2017 году Полк обвинил Тома Двана в мошенничестве на ставках, а также кинул ему вызов в хедз-ап баттл на 5 миллионов. Впрочем, оппонент проигнорировал выпады Дага. Отметим, что за свою карьеру Полк заработал 9,4 миллиона долларов, а также выиграл три браслета WSOP.

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Брин Кенни Брин Кенни
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2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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