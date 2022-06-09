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Шиндлер завоював перший браслет у кар'єрі. Покер приніс йому 35 мільйонів

Анатолій Дерека
9 червня, 17:53
Джейк зумів затягнути івент хайролерів і наблизитись до ТОП-10 рейтингу All Time Money List

Джейк Шиндлер став переможцем турніру хайролерів на WSOP

На Світовій серії покеру добігли кінця ще кілька турнірів. Розповідаємо про останніх переможців WSOP. Нарешті завершився івент №5 The Housewarming NLH.

Турнір всього за 500 доларів зібрав аншлаг, побивши позначку 20 тисяч входів. Призовий фонд івенту становив 8,4 мільйона доларів.

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Не дивно, що визначення переможця пішло аж шість днів. Ним став маловідомий Генрі Акейн, якого у фіналі супроводжував успіх. Тріумф приніс йому перший браслет у кар'єрі, а також 701К призових. Минулий його рекорд дорівнював лише 30 тисячам.

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Результати фінального столу турніру WSOP The Housewarming NLH :

  1. Генрі Акейн – 701,2 тис. доларів
  2. Джаред Кінгері – 433,2 тис. доларів
  3. Крістіан Тейлор – 326,9 тис. доларів
  4. Оріз Мокеді – 249,3 тис. доларів
  5. Джен-Юі Чанг – 189,8 тис. доларів
  6. Дарнелл Вайт – 146 тис. доларів
  7. Джордан Хафті – 113,1 тис. доларів
  8. Ерік Карвальо – 88,2 тис. доларів
  9. Ісідро Мартінес – 69,2 тис. доларів

В івенті №10 удача посміхнулася Бенжаміну Діболду, який підняв 299 тисяч з бай-іну в 10К. У хедз-апі він здолав дворазового володаря браслета WSOP Майка Городинського та завоював свою першу нагороду на Світовій серії покеру.

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Результати фінального столу турніру WSOP Dealers Choice 6-Handed Championship :

  1. Бенжамін Діболд – 299,4 тис. доларів
  2. Майк Городинський – 185 тис. доларів
  3. Браян Раст – 134,7 тис. доларів
  4. Крістофер Клаассен – 98,7 тис. доларів
  5. Наойя Кіхара – 73,4 тис. доларів
  6. Ренді Охель – 55,3 тис. доларів
  7. Анатолій Зирін – 42,2 тис. доларів

Визначився і переможець у турнірі з Лімітного Холдему. 522 гравці скинулися по 1,5К бай-іну і склали призовий фонд майже 700 тисяч. Тріумфатором став Майкл Мончек, який забрав 145 тисяч.

Результати фінального столу турніру WSOP Limit Hold'em :

  1. Майкл Мончек – 145,8 тис. доларів
  2. Бен Росс – 90,1 тис. доларів
  3. Юіки Жу – 63,3 тис. доларів
  4. Крістоф Квон – 45,1 тис. доларів
  5. Джозеф Маккіен – 32,7 тис. доларів
  6. Стів Волански – 24,1 тис. доларів
  7. Фред Лавассані – 18,1 тис. доларів
  8. Ніколас Пупільо – 13,7 тис. доларів
  9. Лі Маркхольт – 10,7 тис. доларів

Нарешті добіг кінця ще один івент для хайролерів. У минулому за 100К бай-іну переміг Девід Пітерс. Тепер визначився чемпіон в івенті за 50 тисяч. Ним став досвідчений гравець Джейк Шіндлер, який підняв 1,3М.

Це перший браслет гравця в кар'єрі, хоча Джейк уже встиг виграти понад 35 мільйонів на покері, піднявшись на 12-те місце у рейтингу All Time Money List. До слова, Пітерс же задовольнився п'ятим місцем.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed :

  1. Джейк Шіндлер – 1,32 млн доларів
  2. Брек Шуттен – 820,8 тис. доларів
  3. Пуннат Пансрі – 593,4 тис. доларів
  4. Шеннон Шорр – 436,4 тис. доларів
  5. Девід Пітерс – 326,4 тис. доларів
  6. Ендрю Ліхтенбергер – 248,5 тис. доларів
  7. Майкл Рокко – 192,5 тис. доларів
  8. Даріо Саммартіно – 151,9 тис. доларів
  9. Шон Вінтер – 122,1 тис. доларів