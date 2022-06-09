Шиндлер завоював перший браслет у кар'єрі. Покер приніс йому 35 мільйонів

Джейк Шиндлер став переможцем турніру хайролерів на WSOP

На Світовій серії покеру добігли кінця ще кілька турнірів. Розповідаємо про останніх переможців WSOP. Нарешті завершився івент №5 The Housewarming NLH.

Турнір всього за 500 доларів зібрав аншлаг, побивши позначку 20 тисяч входів. Призовий фонд івенту становив 8,4 мільйона доларів.

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Не дивно, що визначення переможця пішло аж шість днів. Ним став маловідомий Генрі Акейн, якого у фіналі супроводжував успіх. Тріумф приніс йому перший браслет у кар'єрі, а також 701К призових. Минулий його рекорд дорівнював лише 30 тисячам.

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Результати фінального столу турніру WSOP The Housewarming NLH :

Генрі Акейн – 701,2 тис. доларів Джаред Кінгері – 433,2 тис. доларів Крістіан Тейлор – 326,9 тис. доларів Оріз Мокеді – 249,3 тис. доларів Джен-Юі Чанг – 189,8 тис. доларів Дарнелл Вайт – 146 тис. доларів Джордан Хафті – 113,1 тис. доларів Ерік Карвальо – 88,2 тис. доларів Ісідро Мартінес – 69,2 тис. доларів

В івенті №10 удача посміхнулася Бенжаміну Діболду, який підняв 299 тисяч з бай-іну в 10К. У хедз-апі він здолав дворазового володаря браслета WSOP Майка Городинського та завоював свою першу нагороду на Світовій серії покеру.

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Результати фінального столу турніру WSOP Dealers Choice 6-Handed Championship :

Бенжамін Діболд – 299,4 тис. доларів Майк Городинський – 185 тис. доларів Браян Раст – 134,7 тис. доларів Крістофер Клаассен – 98,7 тис. доларів Наойя Кіхара – 73,4 тис. доларів Ренді Охель – 55,3 тис. доларів Анатолій Зирін – 42,2 тис. доларів

Визначився і переможець у турнірі з Лімітного Холдему. 522 гравці скинулися по 1,5К бай-іну і склали призовий фонд майже 700 тисяч. Тріумфатором став Майкл Мончек, який забрав 145 тисяч.

Результати фінального столу турніру WSOP Limit Hold'em :

Майкл Мончек – 145,8 тис. доларів Бен Росс – 90,1 тис. доларів Юіки Жу – 63,3 тис. доларів Крістоф Квон – 45,1 тис. доларів Джозеф Маккіен – 32,7 тис. доларів Стів Волански – 24,1 тис. доларів Фред Лавассані – 18,1 тис. доларів Ніколас Пупільо – 13,7 тис. доларів Лі Маркхольт – 10,7 тис. доларів

Нарешті добіг кінця ще один івент для хайролерів. У минулому за 100К бай-іну переміг Девід Пітерс. Тепер визначився чемпіон в івенті за 50 тисяч. Ним став досвідчений гравець Джейк Шіндлер, який підняв 1,3М.

Це перший браслет гравця в кар'єрі, хоча Джейк уже встиг виграти понад 35 мільйонів на покері, піднявшись на 12-те місце у рейтингу All Time Money List. До слова, Пітерс же задовольнився п'ятим місцем.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed :