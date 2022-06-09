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Украина --
Ирландия --
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Англия --
Венгрия --
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Шиндлер завоевал первый браслет в карьере. Покер принес ему 35 миллионов

Анатолий Дерека
9 июня, 17:53
Джейк сумел затащить ивент хайроллеров и приблизиться к ТОП-10 рейтинга All Time Money List

Джейк Шиндлер стал победителем турнира хайроллеров на WSOP

На Мировой серии покера подошли к концу еще несколько турниров. Рассказываем о последних победителях WSOP. Наконец-то завершился ивент №5 The Housewarming NLH.

Турнир всего за 500 долларов собрал аншлаг, побив отметку в 20 тысяч входов. Призовой фонд ивента составил 8,4 миллиона долларов.

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Неудивительно, что на определение победителя ушло аж шесть дней. Им стал малоизвестный Генри Акейн, которому в финалке сопутствовала удача. Триумф принес ему первый браслет в карьере, а также 701К призовых. Прошлый его рекорд равнялся всего 30 тысячам.

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Результаты финального стола турнира WSOP The Housewarming NLH :

  1. Генри Акейн – 701,2 тыс. долларов
  2. Джаред Кингери – 433,2 тыс. долларов
  3. Кристиан Тэйлор – 326,9 тыс. долларов
  4. Орез Мокеди – 249,3 тыс. долларов
  5. Джен-Юи Чанг – 189,8 тыс. долларов
  6. Дарнелл Уайт – 146 тыс. долларов
  7. Джордан Хафти – 113,1 тыс. долларов
  8. Эрик Карвальо – 88,2 тыс. долларов
  9. Исидро Мартинес – 69,2 тыс. долларов

В ивенте №10 фортуна улыбнулась Бенжамину Диболду, который поднял 299 тысяч с бай-ина в 10К. В хедз-апе он одолел двукратного обладателя браслета WSOP Майка Городинского и завоевал свою первую награду на Мировой серии покера.

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Результаты финального стола турнира WSOP Dealers Choice 6-Handed Championship :

  1. Бенжамин Диболд – 299,4 тыс. долларов
  2. Майк Городински – 185 тыс. долларов
  3. Брайан Раст – 134,7 тыс. долларов
  4. Кристофер Клаассен – 98,7 тыс. долларов
  5. Наойя Кихара – 73,4 тыс. долларов
  6. Рэнди Охель – 55,3 тыс. долларов
  7. Анатолий Зырин – 42,2 тыс. долларов

Определился и победитель в турнире по Лимитному Холдему. 522 игрока скинулись по 1,5К бай-ина и составили призовой фонд почти в 700 тысяч. Триумфатором стал Майкл Мончек, забравший 145 тысяч.

Результаты финального стола турнира WSOP Limit Hold’em :

  1. Майкл Мончек – 145,8 тыс. долларов
  2. Бен Росс – 90,1 тыс. долларов
  3. Юики Жу – 63,3 тыс. долларов
  4. Кристоф Квон – 45,1 тыс. долларов
  5. Джозеф Маккиэн – 32,7 тыс. долларов
  6. Стив Волански – 24,1 тыс. долларов
  7. Фред Лавассани – 18,1 тыс. долларов
  8. Николас Пупильо – 13,7 тыс. долларов
  9. Ли Маркхольт – 10,7 тыс. долларов

Наконец подошел к концу еще один ивент для хайроллеров. В прошлом за 100К бай-ина победил Дэвид Питерс. Теперь же определился чемпион в ивенте за 50 тысяч. Им стал опытный игрок Джейк Шиндлер, поднявший 1,3М.

Это первый браслет игрока в карьере, хотя Джейк уже успел выиграть более 35 миллионов на покере, поднявшись на 12 место в рейтинге All Time Money List. К словуПитерс же довольствовался пятым местом.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed :

  1. Джейк Шиндлер – 1,32 млн долларов
  2. Брек Шуттен – 820,8 тыс. долларов
  3. Пуннат Пансри – 593,4 тыс. долларов
  4. Шеннон Шорр – 436,4 тыс. долларов
  5. Дэвид Питерс – 326,4 тыс. долларов
  6. Эндрю Лихтенбергер – 248,5 тыс. долларов
  7. Майкл Рокко – 192,5 тыс. долларов
  8. Дарио Саммартино – 151,9 тыс. долларов
  9. Шон Винтер – 122,1 тыс. долларов