Три гравці вперше виграли золоті браслети на WSOP 2022

Світова покерна серія набирає обертів. Найкращі гравець світу у Лас-Вегасі розігрують 89 золотих браслетів. До вчорашнього дня визначилися п'ятеро чемпіонів:
Вчора і сьогодні вночі стали відомі ще три володарі браслетів – у Безлімітному Холдемі, Омаху Хай-Лоу та Семикартковому Стаді. У першому зійшлися хайролери, які заплатили по 25 тисяч бай-іну. Втім, їх виявилося аж 252.
Найкращим став американець Чед Івслейдж, який обіграв у хедз-апі популярного гравця Джейка Шіндлера. Також за фіналку турніру вийшов і чемпіон Main Event минулої WSOP Корай Алдемір.
Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed:
- Чед Івслейдж – 1,41 млн доларів
- Джейк Шіндлер – 874,5 тис. доларів
- Джош Ар'є – 616 тис. доларів
- Крістофер Брюер – 442 тис. доларів
- Брек Шуттен – 323,7 тис. доларів
- Корай Алдемір – 241,7 тис. доларів
- Антоніо Лієвано – 184,3 тис. доларів
- Огнян Дімов – 143,4 тис. доларів
- Ден Колпойс – 114 тис. доларів
В івенті по Омаху рівних був Амнону Філіппі. До цього турніру покерист виграв 3,5 мільйона доларів у покерних турнірах за кар'єру, а тепер роздобув і перший браслет.
Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed:
- Амнон Філіппі – 252,7 тис. доларів
- Метт Венгрін – 156,1 тис. доларів
- Пауль Заппулла – 111,5 тис. доларів
- Муріло Фігередо – 80,6 тис. доларів
- Метт Гланц – 59,1 тис. доларів
- Девід Фанкхаузер – 43,9 тис. доларів
- Рамі Букай – 33,1 тис. доларів
- Мел Джуда – 25,3 тис. доларів
- Ронан Неллі – 19,6 тис. доларів
Нарешті в турнірі зі Стаду успіх посміхнувся канадцю Алексу Лівінгстону. Хлопець раніше не вигравав турніри WSOP, проте на Main Event у 2019 році він посів третє місце, що дозволило йому підняти аж 4 мільйони.
Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed:
- Алекс Лівінгстон – 103,2 тис. доларів
- Даніель Вайнман – 63,8 тис. доларів
- Томас Тейлор – 44,1 тис. доларів
- Худжон Лі – 31 тис. доларів
- Кенні Хсіунг – 22,3 тис. доларів
- Джон Расенер – 16,3 тис. доларів
- Бред Рубен – 12,2 тис. доларів
- Джон Еванс – 9,3 тис. доларів
- Меттью Ароновіц – 7,3 тис. доларів