Збірна України з'явиться у FIFA22. Доведи, що можеш краще Шевченка та Петракова!

Зіграти за збірну України можна буде у новенькій FIFA22 / Фото: УАФ

Компанія Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня.

Уже відомо, в новому симуляторі від EA Sports можна буде зіграти за Динамо. Втім, це не єдина радісна новина для наших уболівальників.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у FIFA22 можна буде зіграти і за збірну України. Це буде перша поява нашої національної футбольної команди в найпопулярнішому футбольному симуляторі.

"Хочу привітати любителів електронного футболу в нашій країні з тим, що популярний симулятор FIFA отримає національну збірну України. Також вітаю з цим Всеукраїнську асоціацію електронного футболу. Вона довгий час докладала багато зусиль для популяризації футболу і національної збірної України як в нашій державі, так і за її межами! УАФ і УАЕФ є надійними партнерами. Ми готові втілювати в життя нові спільні проєкти", – заявив президент УАФ Андрій Павелко.

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації і ракурси футбольного матчу. Правда, дана фішка не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути.

Очікується, що демоверсія гри з'явиться раніше 15 вересня. Про це повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд на своїй сторінці в Instagram. Однак через деякий час запис пропала з акаунту кіберклуба.