В інтернет потрапила інформація про дату виходу демо-версії FIFA22 (фото)

Кіберспортивний клуб Феєноорд вже анонсує вихід кіберфутбольної новинки на 15 вересня, за півмісяця до офіційного релізу

Кіліан Мбаппе - офіційне обличчя FIFA22 / Фото: Electronic Arts

В липні Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня.

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Правда, демо-версія гри з'явиться раніше. Про це повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд на своїй сторінці в Instagram. За інформацією джерела, пробна версія буде доступна вже 15 вересня.

Також підписники EA Play отримають доступ до гри 22 вересня, а власники Ultimate Edition – 27 вересня. Що цікаво, Electronic Arts не повідомляла про дату виходу демо-версії, а повідомлення на сторінці Феєноорда в Instagram незабаром було видалено.

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Уже відомо, що головною особою симулятора стане зірка ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Крім того, фішкою гри стане технологія HyperMotion, за допомогою якої з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

Правда, для користувачів ПК ця новинка буде недоступна через характеристики більшості комп'ютерів. Технологія буде доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 та Xbox Series X | S.