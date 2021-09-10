Сборная Украины появится в FIFA22. Докажи, что можешь лучше Шевченко и Петракова!

Сыграть за сборную Украины можно будет в новенькой FIFA22 / Фото: УАФ

Компания Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

Уже известно, в новом симуляторе от EA Sports можно будет сыграть за Динамо. Впрочем, это не единственная радостная новость для наших болельщиков.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в FIFA22 можно будет сыграть и за сборную Украины. Это будет первое появление нашей национальной футбольной команды в самом популярном футбольном симуляторе.

"Хочу поздравить любителей электронного футбола в нашей стране с тем, что популярный симулятор FIFA получит национальную сборную Украины. Также поздравляю с этим Всеукраинскую ассоциацию электронного футбола. Она долгое время прилагала много усилий для популяризации футбола и национальной сборной Украины как в нашем государстве, так и за его пределами! УАФ и УАЭФ являются надежными партнерами. Мы готовы воплощать в жизнь новые общие проекты", – заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча. Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть.

Ожидается, что демоверсия игры появится раньше 15 сентября. Об этом сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд на своей страничке в Instagram. Однако спустя некоторое время запись пропала из аккаунта киберклуба.