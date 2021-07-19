З напівблайнду до перемоги: канадська красуня підняла майже 30 тисяч із безвихідного становища

Ванесса Кейд була близька до краху перед фінальним столом, проте вдала серія дозволила їй несподівано виграти турнір в інтернеті

/ Фото: Instagram Ванесси Кейд

Одна з найкращих покеристок світу Ванесса Кейд продовжує штурмувати онлайн-турніри з покеру. Ще нещодавно дівчина була близька до великого тріумфу на PokerGo Cup. Зараз же їй вдався вражаючий камбек вже в інтернеті.

Канадка успішно грала в онлайн-івенті з маленьким бай-іном 55 доларів. За останні два столи Ванесса сідала чіплідером, проте несподівано програла чотири роздачі поспіль, залишившись всього із половиною блайнда на руках. Все ж дівчина зуміла розкрутитися і виграти турнір. Про це Кейд радісно поділилася в Instagram.

Вперше голосно про себе заявити Ванесса змогла у 2013 році, увійшовши в призові на турнірі WSOP Ladies Championship. Два роки по тому дівчина виграла свій перший турнір на DeepStacks Poker Tour в Калгарі. А найбільший її виграш стався зовсім недавно, коли Кейд зайняла п'яту позицію на US Poker Open 2021, завоювавши 138 тисяч доларів.

Голосно говорити про себе дівчина змусила в минулому році, показавши свою феміністичну позицію. Ванесса не побоялася публічно розірвати контракт з відомим покер-румом через підписання ним Дена Білзеряна, який відомий своєю епатажною поведінкою і великою кількістю фото з дівчатами в бікіні.