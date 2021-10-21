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Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
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З гірляндою на шиї та гумовими руками: покерист підірвав Лас-Вегас зовнішнім виглядом (фото)

Анатолій Дерека
21 жовтня, 10:30
Брендон Шак-Харріс ще не вигравав браслети на цій WSOP, проте примудрився порадувати публіку своїми костюмами

Брендон Шак-Харріс вміє одягнутися

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці світу з'їхалися в Лас-Вегас, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

Вже визначилися 35 чемпіонів WSOP, тоді як Брендону Шак-Харрісу поки успіх не підкорявся. Покерист раніше вигравав браслети у 2014 та 2016 роках в івентах з Омахи. А в цьому гравець поки запам'ятовується своїм екстравагантним виглядом.

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В одному з турнірів Брендон сидів під парасолькою, а на плече прикріпив ще й коктейльну парасольку.

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На інший івент Шак-Харріс прийшов з яскравою на шиї гірляндою.

Ще однією витівкою американця стали маленькі гумові ручки-напальчники.

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Брендон приніс їх за стіл для того, щоб його опоненти могли користуватися ними для маніпуляцій з фішками та картами.

На нинішній серії Шак-Харріс вже чотири рази опинявся в ITM, піднявши в сумі понад 17 тисяч доларів. Всі свої успіхи покерист присвячує своїм бабусям – покійній Хелен, а також живій Мері Енн, якій через рік виповниться 90 років.

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