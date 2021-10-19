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Гаряча леді підігріла Світову серію покеру глибоким декольте (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 21:30
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Ванесса Кейд поки не може виграти золотий браслет WSOP, але вже встигла справити враження в Лас-Вегасі
Ванесса Кейд вражає покеристів на WSOP
Ванесса Кейд вражає покеристів на WSOP / Фото: Instagram Ванесси Кейд

У ці дні Лас-Вегас зібрав у себе найкращих гравців на Світової серії покеру 2021. Зірки овального столу з'їхалися в казино Rio, щоб розділити 88 золотих браслетів.

Серед них і канадська профі Ванесса Кейд. Красуня вже чотири рази потрапила в призи на цій WSOP, однак від перемоги поки була далека.

Так, на останньому івент H.O.R.S.E Ванесса і зовсім не потрапила в призи, проте все ж підкорила громадськість своєю красою. Так, канадка прийшла на турнір в кофті з глибоким вирізом, зачарувавши опонентів глибоким декольте.

Відзначимо, що раніше дівчина попрацювала продюсером симуляторів в Disney Interactive Studios, BioWare та Lucasfilm. Все ж у 2010 році Ванесса вирішила сісти за покерний стіл і зайнятися цим видом спорту професійно.

Голосно говорити про себе Кейд змусила в минулому році, показавши свою феміністичну позицію. Справа в тому, що у неї був підписаний непоганий контракт з відомим покер-румом, однак вона його не побоялася публічно розірвати.

Причина – підписання організацією Дена Білзеряна, який відомий своєю епатажною поведінкою в Instagram. Дійшло навіть до того, що Ден обізвав Ванессу "дівчиною легкої поведінки", а вона назвала Білзеряна "ненависником жінок".

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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