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20 октября 22:00
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20 октября 22:00
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20 октября 22:00
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20 октября 22:00
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Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
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Брюгге --
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ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Колос --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Главная Игра Новости покера

С гирляндой на шее и резиновыми руками: покерист подорвал Лас-Вегас внешним видом (фото)

Анатолий Дерека
21 октября, 10:30
Брэндон Шак-Харрис еще не выигрывал браслеты на этой WSOP, однако умудрился повеселить публику своими костюмами

Брэндон Шак-Харрис умеет приодеться

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Уже определились 35 чемпионов WSOP, тогда как Брэндону Шак-Харрису пока успех не покорялся. Покерист ранее выигрывал браслеты в 2014 и 2016 годах в ивентах по Омахе. А в этом игрок пока запоминается своим экстравагантным видом.

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В одном из турниров Брэндон сидел под зонтом, а к плечу прикрепил ещё и коктейльный зонтик.

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На другой ивент Шак-Харрис пришел со светящейся гирляндой на шее.

Еще одной выходкой американца стали маленькие резиновые ручки-напальчники.

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Брэндон принес их за стол для того, чтобы его оппоненты могли пользоваться ими для манипуляций с фишками и картами.

На нынешней серии Шак-Харрис уже четырежды оказывался в ITM, подняв в сумме более 17 тысяч долларов. Все свои успехи покерист посвящает своим бабушкам – покойной Хелен, а также живой Мэри Энн, которой через год исполнится 90 лет.

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