20 жовтня 45’
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Гра Кіберспорт

Рекорд біткоїну збігся з яскравим астрономічним явищем. Подивіться, як вони схожі (фото)

Андрій Трофімов
20 жовтня, 19:30
Над столицею Ірану зійшла повний Місяць, яка зовні дуже схожий на зображення біткоїну

"Місяць мисливця" збіглася з рекордним курсом біткоїну / Фото: Getty Images

З 18 по 21 жовтня в небі можна спостерігати повний Місяць, яку в народі називають "Місяць мисливця". При такому явищі супутник Землі виглядає більшим, ніж зазвичай.

Так, недавно над столицею Ірану Тегераном зафіксували "Місяць мисливця". Забавно, що його зовнішній вигляд дуже схожий на зображення біткоїну.

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Можливо, це не випадковість, адже сьогодні криптовалюта побила рекорд по курсу за всю історію. Вартість одного "битка" склала 66,9 тисячі доларів США.

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"Місяць мисливця" отримала свою назву через звичаї, які пов'язувати повний Місяць з тією особливістю, яку вони очікують від певної пори року. Наприклад, кінець жовтня для них був традиційно місяцем полювання.

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Спостерігати за Місяцем можна кілька ночей поспіль. Вищої точки в небі Місяць досягає вночі. Супутник Землі буде мати помаранчевий відтінок через те, що атмосфера Землі розсіює блакитне світло, але пропускає при цьому червоне.

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