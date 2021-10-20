20 октября 43’
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Рекорд биткоина совпал с ярким астрономическим явлением. Посмотрите, как они похожи (фото)

Андрей Трофимов
20 октября, 19:30
Над столицей Ирана взошла полная Луна, которая внешне очень напоминает изображение биткоина

"Луна охотника" совпала с рекордным курсом биткоина / Фото: Getty Images

С 18 по 21 октября в небе можно наблюдать полную Луну, которую в народе называют "Луна охотника". При таком явлении спутник Земли выглядит крупнее, чем обычно.

Так, недавно над столицей Ирана Тегераном зафиксировали "Луну охотника". Забавно, что ее внешний вид очень похож на изображение биткоина.

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Возможно, это не случайность, ведь сегодня криптовалюта побила рекорд по курсу за всю историю. Стоимость одного "битка" составила 66,9 тысячи долларов США.

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"Луна охотника" получила свое название из-за обычаев связывать полную Луну с той особенностью, которую они ожидают от определенного времени года. К примеру, конец октября для них был традиционно месяцем охоты.

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Наблюдать за Луной можно несколько ночей подряд. Высшей точки в небе Луна достигает ночью. Спутник Земли будет иметь оранжевый оттенок из-за того, что атмосфера Земли рассеивает голубой свет, но пропускает при этом красный.

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