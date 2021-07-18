Як правильно ризикувати і перемогти страх. Психологія азарту

Ризик – це добре чи погано, як ризикувати розумно та не боятися? Розбираємося разом з фахівцями

Хто не ризикує, той не п'є шампанського? Наскільки ця тактика відображає реальну психологію Гри – розбираємося разом у новій рубриці "Психологія азарту".

Три головні правила розумного ризику

Психологи, котрі професійно займаються психологією азарту, присвячують ризикам наукові статті та книги. Тренери намагаються навчити гравців ризикувати правильно. А самі гравці вчаться контролювати ризики і їх не боятися. Які ж базові правила для азартних ризиків існують?

Виділимо три основні моменти, які варто враховувати всім, незалежно від того, у що ви граєте, наскільки ви досвідчений гравець і які цілі перед собою ставите.

Ризикуйте лише в рамках свого банкрола

Банкрол – загальна сума грошей, яку ви виділяєте для гри. Візьміть собі за правило ніколи не грати на гроші, які ви не можете собі дозволити втратити. Грайте за коштами і ризикуйте лише в тих рамках, які заздалегідь для себе встановили.

Приділяйте увагу стратегії

Навіть якщо ви початківець, який тільки робить перші кроки, щоби виробити власну стратегію, тактику і систему, "підгляньте" для себе відповідні схеми у інших. Не варто нехтувати теорією – читанням книг зі стратегій чи переглядом навчальних відео. Численні дослідження і багаторічні спостереження показують, що в таких умовах гравці вибирають менш ризикований шлях і не діють за принципом "Дідько з ним, пограємо!".

Вибирайте надійні ігрові майданчики

Незалежно від того, граєте ви онлайн чи офлайн, уважно вибирайте майданчик, вивчайте відгуки про нього, асортимент ігор. І, звичайно, перевірте наявність ліцензії, що гарантує захист ваших конфіденційних даних і виплату грошових винагород. Таким чином ви убезпечите себе від небажаних ризиків, які не мають відношення до самої суті гри і можуть зіпсувати задоволення від самого ігрового процесу.

Як перемогти страх перед ризиком

Проте, навіть дотримуючись основних правил, які гарантують розумний ризик, повністю уникнути його неможливо, в цьому і полягає суть азартних ігор. Більш того, іноді він просто необхідний і саме від уміння ризикувати може залежати остаточна перемога. Як в такому разі не боятися йти на ризик?

Професійний покерний психолог Джаред Тендлер радить розібратися, чого ж ви насправді боїтеся, коли говорите про ризик? У своїй книзі "Покер. Ігри розуму 2" відомий фахівець пише:

Що вас так турбує? Даунстрик? Втрата грошей? Втрата впевненості в собі? Захищаючи себе від ризиків, гравці підсвідомо намагаються захистити себе від більш значних проблем, таких як зменшення впевненості, тільт тощо. Для них ризиковано брати участь у дорогих іграх або здійснювати високодисперсійні дії, оскільки програш посприяє прояву цих більш серйозних психологічних проблем. Коли ж ці проблеми усуваються, страх ризикувати теж іде.

Станьте байдужими до грошей

Як впоратися з психологічними проблемами, ми вже розповідали тут. У деяких випадках може знадобитися допомога кваліфікованих фахівців. Якщо ж ви розумієте або відчуваєте, що за страхом іти на ризик не ховаються якісь глибинні проблеми, і це лише цілком зрозуміле небажання втрачати гроші, то з цим можна цілком успішно працювати самостійно.

Для цього психологи радять тренувати у себе здорову байдужість до грошей. Професійні покеристи і письменники Ян Тейлор і Метью Хільгер у книзі "Покерне мислення" пояснюють, що мають на увазі:

Не так вже й просто навчитися байдужому ставленню до грошей, і для цього потрібен час. Будьте завжди впевнені, що ви граєте відповідно до банкрола та рамок ризику, які визначили для себе. У міру нарощування банкрола й підвищення за лімітами також "працюйте" над своїм пофігізмом – ризикостійкістю. І запам'ятайте, ніхто не змушує вас підніматися на вищі ліміти, якщо ви відчуваєте, що ще не готові до цього.

І ще один важливий нюанс, який допоможе вам відчувати себе впевненіше. Пам'ятайте, що ви зовсім не зобов'язані любити ризик для того, щоб стати успішним гравцем. Набагато важливіше навчитися його приймати і контролювати.