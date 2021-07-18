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Як правильно ризикувати і перемогти страх. Психологія азарту

18 липня, 09:05

Юлія Мамойленко

Ризик – це добре чи погано, як ризикувати розумно та не боятися? Розбираємося разом з фахівцями

Хто не ризикує, той не п'є шампанського? Наскільки ця тактика відображає реальну психологію Гри – розбираємося разом у новій рубриці "Психологія азарту".

Три головні правила розумного ризику

Психологи, котрі професійно займаються психологією азарту, присвячують ризикам наукові статті та книги. Тренери намагаються навчити гравців ризикувати правильно. А самі гравці вчаться контролювати ризики і їх не боятися. Які ж базові правила для азартних ризиків існують?

Виділимо три основні моменти, які варто враховувати всім, незалежно від того, у що ви граєте, наскільки ви досвідчений гравець і які цілі перед собою ставите.

Банкрол – загальна сума грошей, яку ви виділяєте для гри. Візьміть собі за правило ніколи не грати на гроші, які ви не можете собі дозволити втратити. Грайте за коштами і ризикуйте лише в тих рамках, які заздалегідь для себе встановили.

Навіть якщо ви початківець, який тільки робить перші кроки, щоби виробити власну стратегію, тактику і систему, "підгляньте" для себе відповідні схеми у інших. Не варто нехтувати теорією – читанням книг зі стратегій чи переглядом навчальних відео. Численні дослідження і багаторічні спостереження показують, що в таких умовах гравці вибирають менш ризикований шлях і не діють за принципом "Дідько з ним, пограємо!".

Незалежно від того, граєте ви онлайн чи офлайн, уважно вибирайте майданчик, вивчайте відгуки про нього, асортимент ігор. І, звичайно, перевірте наявність ліцензії, що гарантує захист ваших конфіденційних даних і виплату грошових винагород. Таким чином ви убезпечите себе від небажаних ризиків, які не мають відношення до самої суті гри і можуть зіпсувати задоволення від самого ігрового процесу.

Як перемогти страх перед ризиком

Проте, навіть дотримуючись основних правил, які гарантують розумний ризик, повністю уникнути його неможливо, в цьому і полягає суть азартних ігор. Більш того, іноді він просто необхідний і саме від уміння ризикувати може залежати остаточна перемога. Як в такому разі не боятися йти на ризик?

Професійний покерний психолог Джаред Тендлер радить розібратися, чого ж ви насправді боїтеся, коли говорите про ризик? У своїй книзі "Покер. Ігри розуму 2" відомий фахівець пише:

Що вас так турбує? Даунстрик? Втрата грошей? Втрата впевненості в собі? Захищаючи себе від ризиків, гравці підсвідомо намагаються захистити себе від більш значних проблем, таких як зменшення впевненості, тільт тощо. Для них ризиковано брати участь у дорогих іграх або здійснювати високодисперсійні дії, оскільки програш посприяє прояву цих більш серйозних психологічних проблем. Коли ж ці проблеми усуваються, страх ризикувати теж іде.

Станьте байдужими до грошей

Як впоратися з психологічними проблемами, ми вже розповідали тут. У деяких випадках може знадобитися допомога кваліфікованих фахівців. Якщо ж ви розумієте або відчуваєте, що за страхом іти на ризик не ховаються якісь глибинні проблеми, і це лише цілком зрозуміле небажання втрачати гроші, то з цим можна цілком успішно працювати самостійно.

Для цього психологи радять тренувати у себе здорову байдужість до грошей. Професійні покеристи і письменники Ян Тейлор і Метью Хільгер у книзі "Покерне мислення" пояснюють, що мають на увазі:

Не так вже й просто навчитися байдужому ставленню до грошей, і для цього потрібен час. Будьте завжди впевнені, що ви граєте відповідно до банкрола та рамок ризику, які визначили для себе. У міру нарощування банкрола й підвищення за лімітами також "працюйте" над своїм пофігізмом – ризикостійкістю. І запам'ятайте, ніхто не змушує вас підніматися на вищі ліміти, якщо ви відчуваєте, що ще не готові до цього.

І ще один важливий нюанс, який допоможе вам відчувати себе впевненіше. Пам'ятайте, що ви зовсім не зобов'язані любити ризик для того, щоб стати успішним гравцем. Набагато важливіше навчитися його приймати і контролювати.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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