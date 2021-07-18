Как правильно рисковать и победить страх. Психология азарта

Риск – это хорошо или плохо, как рисковать с умом и не бояться? Разбираемся вместе со специалистами

Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Насколько эта тактика отражает реальную психологию Игры – разбираемся вместе в спецпроекте "Психология азарта".

Три главных правила разумного риска

Психологи, которые профессионально занимаются психологией азарта, посвящают рискам научные статьи и целые книги. Тренеры пытаются научить игроков рисковать правильно. А сами игроки учатся контролировать риски и их не бояться. Какие же базовые правила для азартных рисков существуют?

Выделим три основных, момента, которые стоит учитывать всем, независимо от того, во что вы играете, насколько вы опытный игрок и какие цели перед собой ставите.

Рискуйте только в рамках своего банкролла

Банкролл – общая сумма денег, которую вы выделяете для игры. Возьмите себе за правило никогда не играть на деньги, которые вы не можете себе позволить потерять. Играйте по средствам и рискуйте только в тех рамках, которые заранее для себя установили.

Уделяйте внимание стратегии

Даже если вы новичок, который только делает первые шаги, чтобы выработать собственную стратегию, тактику и систему, "подсмотрите" для себя подходящие схемы у других. Не стоит пренебрегать теорией – чтением книг по стратегиям или просмотром обучающих видео. Многочисленные исследования и многолетние наблюдения показывают, что в таких условиях игроки выбирают менее рискованный путь и не действуют по принципу "Черт с ним, поиграем!".

Выбирайте надежные игровые площадки

Независимо от того, играете вы онлайн или офлайн, внимательно выбирайте площадку, изучайте отзывы о ней, ассортимент игр. И, конечно же, проверьте наличие лицензии, что гарантирует защиту ваших конфиденциальных данных и выплату денежных вознаграждений. Таким образом вы обезопасите себя от нежелательных рисков, которые не имеют отношения к самой сути игры и могут испортить удовольствие от самого игрового процесса.

Как победить страх перед риском

Тем не менее, даже соблюдая основные правила, которые гарантируют разумный риск, полностью избежать его невозможно, в этом и состоит суть азартных игр. Более того, иногда он просто необходим и именно от умения рисковать может зависеть окончательная победа. Как в таком случае не бояться идти на риск?

Профессиональный покерный психолог Джаред Тендлер советует разобраться, чего же вы на самом деле боитесь, когда говорите о риске? В своей книге "Покер. Игры разума 2" известный специалист пишет:

Что вас так беспокоит? Даунстрик? Потеря денег? Потеря уверенности в себе? Защищая себя от рисков, игроки подсознательно пытаются оградить себя от более значительных проблем, таких как уменьшение уверенности, тильт и т. д. Для них рискованно участвовать в дорогих играх или совершать высокодисперсионные действия, так как проигрыш поспособствует проявлению этих более серьезных психологических проблем. Когда же эти проблемы устраняются, страх рисковать тоже уходит.

Станьте безразличными к деньгам

Как справляться с психологическими проблемами, мы уже рассказывали здесь. В некоторых случаях может потребоваться помощь квалифицированных специалистов. Если же вы понимаете или чувствуете, что за страхом идти на риск не скрываются какие-то глубинные проблемы, и это лишь вполне понятное нежелание терять деньги, то с этим можно вполне успешно работать самостоятельно.

Для этого психологи советуют тренировать у себя здоровое безразличие к деньгам. Профессиональные покеристы и писатели Ян Тейлор и Мэтью Хильгер в книге "Покерное мышление" объясняют, что имеют в виду:

Не так уж просто научиться безразличному отношению к деньгам, и для этого требуется время. Будьте всегда уверены, что вы играете в соответствии с банкроллом и рамками риска, которые определили для себя. По мере наращивания банкролла и повышения по лимитам также "работайте" над своим пофигизмом – рискоустойчивостью. И запомните, никто не заставляет вас подниматься на более высокие лимиты, если вы чувствуете, что еще не готовы к этому.

И еще один важный нюанс, который поможет вам чувствовать себя более уверенно. Помните, что вы вовсе не обязаны любить риск для того, чтобы стать успешным игроком. Намного важнее научиться его принимать и контролировать.