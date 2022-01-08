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Прощавай, RIO! Відомий гравець оголосив про закриття культового покер-руму

Анатолій Дерека
8 січня, 12:15
Філ Гальфонд вирішив тимчасово зупинити онлайн-руму Run It Once Poker через низький попит

Філ Гальфонд закриває покер-рум Run It Once Poker / Фото: Pokernews

Днями відомий покерист Даг Полк оголосив, що став співвласником найбільшого покер-руму Техасу. А ось інший гравець, навпаки, вирішив вийти із цього бізнесу.

Мова про Філа Гальфонда та його онлайн-рум Run It Once Poker. Покерист визнав, що головною причиною закриття є зниження інтересу гравців до руму. Навіть після запуску турнірів Sit&Go Select аудиторія не зросла до очікуваних показників.

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Крім того, сам Гальфонд припинив займатися челенджами, адже раніше його хедз-апи залучали чимало аудиторії у RIO Poker. При цьому Філ не має наміру залишати ринок гемблінгу.

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Бізнесмен зізнався, що планує перезапуск руму, але вже у колаборації з одним із казино США. Поки що вивести кошти з Run It Once Poker можна до кінця квітня.

Зазначимо, що Гальфонд входить до ТОП-600 найуспішніших гравців в історії, вигравши майже три мільйони доларів у "живих" турнірах. Крім того, Філ одружений з екс-зіркою телесеріалів Фарою Гальфонд, яка також досягла успіху за овальним столом.