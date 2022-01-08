Прощай, RIO! Известный игрок объявил о закрытии культового покер-рума

Фил Гальфонд закрывает покер-рум Run It Once Poker / Фото: Pokernews

На днях известный покерист Даг Полк объявил о том, что стал совладельцем крупнейшего покер-рума Техаса. А вот другой игрок, наоборот, решил выйти из этого бизнеса.

Речь о Филе Гальфонде и его онлайн-руме Run It Once Poker. Покерист признал, что главной причиной закрытия является снижение интереса игроков к руму. Даже после запуска турниров Sit&Go Select аудитория не выросла до ожидаемых показателей.

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Кроме того, сам Гальфонд прекратил заниматься челленджами, а ведь раньше его хедз-апы привлекали немало аудитории в RIO Poker. При этом Фил не намерен покидать рынок гемблинга.

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Бизнесмен признался, что планирует перезапуск рума, но уже в коллаборации с одним из казино США. Пока же вывести средства с Run It Once Poker можно до конца апреля.

Отметим, что Гальфонд входит в ТОП-600 самых успешных игроков в истории, выиграв почти три миллиона долларов в "живых" турнирах. Кроме того, Фил женат на экс-звезде телесериалов Фаре Гальфонд, которая также добилась успеха за овальным столом.