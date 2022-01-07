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Крутіше за "тисячу Зеленського": гравцю-антиваксеру пропонують 10 тисяч доларів за тест

Анатолій Дерека
7 січня, 13:50
Покерист Тім Райлі потрапив у скандал через можливе підроблення ковід-сертифікату. Даніель Негреану пропонує йому пройти детектор брехні

Даніель Негреану (ліворуч) підозрює Тіма Райлі (праворуч) у підробці ковід-сертифіката

У середині листопада минулого року завершилася Світова серія покеру, яка через рік повернулася до офлайну. Через пандемію коронавірусу доступ до турнірів WSOP був наданий лише вакцинованим гравцям.

Проте, один з учасників потрапив у скандал із цим сертифікатом. Американського гравця Тіма Райлі запідозрили у підробці карти вакцинації.

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Відомий у минулому покерист Ніколас Пальма вважає, що Райлі заплатив співробітникам лабораторії CVS за те, що той вніс до бази даних хибну інформацію.

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Справа в тому, що на одному із приватних відео видно, що дата видачі сертифікату вказана 12 вересня. Тоді як 7 жовтня Тім писав у Twitter, що не зможе зіграти на WSOP через неможливість вакцинуватися.

Додає підозри Райлі і той факт, що хлопець тривалий час висловлював свою позицію проти вакцинування. Сам гравець повністю заперечує свою провину.

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Днями до суперечки підключився найпопулярніший канадський гравець Даніель Негреану. KidPoker погодився ризикнути великою сумою, щоб раз і назавжди поставити крапку у цій суперечці.

Канадець запропонував Райлі пройти тест на детекторі брехні, де його запитають про справжність сертифіката про вакцинацію. Якщо ж Тім погодиться, Негреану особисто виплатить герою скандалу 10 тисяч доларів. Зате канадець упевнений, що весь світ дізнається правду.