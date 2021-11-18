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27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Залишив Вегас із горою доларів! Корай Алдемір – переможець Main Event WSOP 2021 (відео)

Анатолій Дерека
18 листопада, 11:15
Австрійський покерист зумів найкраще пройти двотижневий марафон Головної події Світової серії покеру, завдяки чому заробив 8 мільйонів доларів

Корай Алдемір став переможцем WSOP Main Event / Фото: WSOP

Світова серія покеру наближається до кінця. Найкращі гравці світу розігрують між собою 88 золотих браслетів у Лас-Вегасі.

Безперечно, центральним турніром WSOP став Main Event, що тривав із 4 листопада. Участь у ньому взяли аж 6650 гравців, які заплатили за 10 тисяч доларів бай-іну. Зазначимо, що за новими правилами подія відбулася у форматі фрізауту, коли гравцям дозволяється виконати лише один вхід до турніру.

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У призи потрапила тисяча гравців, серед яких опинилися і п'ятеро українців. Найкращим представником нашої країни на Main Event став дніпрянин Денис Придвор, який отримав 198,5 тисячі доларів за 30 місце. Результати інших українців такі:

  • Павло Векслер зайняв 117 місце (50,9К)
  • Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)
  • Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)
  • Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)

А сьогодні вночі визначився переможець Головної події. На вирішальний відрізок вийшли троє гравців – Корай Алдемір з Австрії, Джек Олівер з Великобританії та Джордж Холмс із США.

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Джек Олівер

Австрієць мав серйозну перевагу в стеку, проте після того, як Холмс вибив Олівера ситуація трохи вирівнялася. Перед початком хедз-апу Алдемір мав майже вдвічі більше фішок, проте за час дуелі Корай кілька разів втрачав чіплідерство в боротьбі з напівпрофесіоналом.

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У результаті виставлення відбулося, коли гравці мали майже рівний стек. На кожному етапі покеристи підвищували ставки, а після рівера Джордж пішов у олл-ін і Корай підтримав. До цього моменту на столі лежали .

Джордж Холмс

Після розтину виявилося, що Холмс розраховував лише на пару королів ( на руках), тоді як Алдемір зібрав дві пари вже на флопі ().

У результаті Алдеміру дістався приз у 8 мільйонів доларів, завдяки чому австрієць оновив свій бест-кеш. Загалом Корай за кар'єру заробив трохи більше 20М.

Корай Алдемір

Це дозволяє йому входити в ТОП-70 найуспішніших гравців в історії. Алдемір грає в покер з 2012 року, але це його перший браслет на WSOP. На цій Світовій покерній серії австрієць вже 11 разів потрапляв у призи.

Результати фінального столу WSOP #67 MAIN EVENT NLH Championship:

  1. Корай Алдемір – 8 млн доларів
  2. Джордж Холмс – 4,3 млн доларів
  3. Джек Олівер – 3 млн доларів
  4. Джошуа Ремітіо – 2,3 млн доларів
  5. Угур Сесілміс – 1,8 млн доларів
  6. Хей Парк – 1,4 млн доларів
  7. Алехандро Лококо – 1,23 млн доларів
  8. Джарет Іст – 1,1 млн доларів
  9. Чейз Б'янкі – 1 млн доларів