Залишив Вегас із горою доларів! Корай Алдемір – переможець Main Event WSOP 2021 (відео)

Корай Алдемір став переможцем WSOP Main Event / Фото: WSOP
Світова серія покеру наближається до кінця. Найкращі гравці світу розігрують між собою 88 золотих браслетів у Лас-Вегасі.
Безперечно, центральним турніром WSOP став Main Event, що тривав із 4 листопада. Участь у ньому взяли аж 6650 гравців, які заплатили за 10 тисяч доларів бай-іну. Зазначимо, що за новими правилами подія відбулася у форматі фрізауту, коли гравцям дозволяється виконати лише один вхід до турніру.
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У призи потрапила тисяча гравців, серед яких опинилися і п'ятеро українців. Найкращим представником нашої країни на Main Event став дніпрянин Денис Придвор, який отримав 198,5 тисячі доларів за 30 місце. Результати інших українців такі:
- Павло Векслер зайняв 117 місце (50,9К)
- Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)
- Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)
- Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)
А сьогодні вночі визначився переможець Головної події. На вирішальний відрізок вийшли троє гравців – Корай Алдемір з Австрії, Джек Олівер з Великобританії та Джордж Холмс із США.
Джек Олівер
Австрієць мав серйозну перевагу в стеку, проте після того, як Холмс вибив Олівера ситуація трохи вирівнялася. Перед початком хедз-апу Алдемір мав майже вдвічі більше фішок, проте за час дуелі Корай кілька разів втрачав чіплідерство в боротьбі з напівпрофесіоналом.
У результаті виставлення відбулося, коли гравці мали майже рівний стек. На кожному етапі покеристи підвищували ставки, а після рівера Джордж пішов у олл-ін і Корай підтримав. До цього моменту на столі лежали
Джордж Холмс
Після розтину виявилося, що Холмс розраховував лише на пару королів (
У результаті Алдеміру дістався приз у 8 мільйонів доларів, завдяки чому австрієць оновив свій бест-кеш. Загалом Корай за кар'єру заробив трохи більше 20М.
Корай Алдемір
Це дозволяє йому входити в ТОП-70 найуспішніших гравців в історії. Алдемір грає в покер з 2012 року, але це його перший браслет на WSOP. На цій Світовій покерній серії австрієць вже 11 разів потрапляв у призи.
Результати фінального столу WSOP #67 MAIN EVENT NLH Championship:
- Корай Алдемір – 8 млн доларів
- Джордж Холмс – 4,3 млн доларів
- Джек Олівер – 3 млн доларів
- Джошуа Ремітіо – 2,3 млн доларів
- Угур Сесілміс – 1,8 млн доларів
- Хей Парк – 1,4 млн доларів
- Алехандро Лококо – 1,23 млн доларів
- Джарет Іст – 1,1 млн доларів
- Чейз Б'янкі – 1 млн доларів