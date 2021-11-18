19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Покинул Вегас с горой долларов! Корай Алдемир – победитель Main Event WSOP 2021 (видео)

Анатолий Дерека
18 ноября, 11:15
Австрийский покерист сумел лучше всех пройти двухнедельный марафон Главного события Мировой серии покера, благодаря чему заработал 8 миллионов долларов

Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event / Фото: WSOP

Мировая серия покера приближается к концу. Лучшие игроки мира разыгрывают между собой 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе.

Безусловно, центральным турниром WSOP стал Main Event, длившийся с 4 ноября. Участие в нем приняли аж 6650 игроков, которые заплатили по 10 тысяч долларов бай-ина. Отметим, что по новым правилам событие прошло в формате фризаута, когда игрокам позволяется выполнить лишь один вход в турнир.

Реклама

Читайте также: Американец с парой тузов вылетел с турнира в шаге от сумасшедших призов

В призы попали тысяча игроков, среди которых оказались и пятеро украинцев. Лучшим представителем нашей страны на Main Event стал днепрянин Денис Придвор, получивший 198,5 тысяч долларов за 30 место. Результаты других украинцев следующие:

  • Павел Векслер занял 117 место (50,9К)
  • Алексей Кравчук занял 246 место (38,6К)
  • Тарас Манько занял 583 место (27,6К)
  • Александр Трохименко занял 687 место (17,5К)

А сегодня ночью определился победитель Главного события. На решающий отрезок вышли трое игроков – Корай Алдемир из Австрии, Джек Оливер из Великобритании и Джордж Холмс из США.

Реклама

Джек Оливер

Австриец имел серьезный перевес в стеке, однако после того, как Холмс выбил Оливера ситуация немного выровнялась. Перед началом хедз-апа у Алдемира было почти в два раза больше фишек, однако за время дуэли Корай несколько раз терял чиплидерство в борьбе с полупрофессионалом.

Реклама

В итоге выставление произошло, когда у игроков был почти равный стек. На каждом этапе покеристы повышали ставки, а после ривера Джордж пошел в олл-ин и Корай поддержал. К этому моменту на столе лежали .

Джордж Холмс

После вскрытия оказалось, что Холмс рассчитывал лишь на пару королей ( на руках), тогда как Алдемир собрал две пары уже на флопе ().

В итоге Алдемиру достался приз в 8 миллионов долларов, благодаря чему австриец обновил свой бест-кэш. Всего же Корай за карьеру заработал чуть более 20М.

Корай Алдемир

Это позволяет ему входить в ТОП-70 самых успешных игроков в истории. Алдемир играет в покер с 2012 года, однако это его первый браслет на WSOP. На этой Мировой серии покера австриец уже 11 раз попадал в призы.

Результаты финального стола WSOP #67 MAIN EVENT NLH Championship:

  1. Корай Алдемир – 8 млн долларов
  2. Джордж Холмс – 4,3 млн долларов
  3. Джек Оливер – 3 млн долларов
  4. Джошуа Ремитио – 2,3 млн долларов
  5. Угур Сесилмис – 1,8 млн долларов
  6. Хей Парк – 1,4 млн долларов
  7. Алехандро Лококо – 1,23 млн долларов
  8. Джарет Ист – 1,1 млн долларов
  9. Чейз Бьянки – 1 млн долларов