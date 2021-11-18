Покинул Вегас с горой долларов! Корай Алдемир – победитель Main Event WSOP 2021 (видео)

Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event / Фото: WSOP

Мировая серия покера приближается к концу. Лучшие игроки мира разыгрывают между собой 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе.

Безусловно, центральным турниром WSOP стал Main Event, длившийся с 4 ноября. Участие в нем приняли аж 6650 игроков, которые заплатили по 10 тысяч долларов бай-ина. Отметим, что по новым правилам событие прошло в формате фризаута, когда игрокам позволяется выполнить лишь один вход в турнир.

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В призы попали тысяча игроков, среди которых оказались и пятеро украинцев. Лучшим представителем нашей страны на Main Event стал днепрянин Денис Придвор, получивший 198,5 тысяч долларов за 30 место. Результаты других украинцев следующие:

Павел Векслер занял 117 место (50,9К)

занял 117 место (50,9К) Алексей Кравчук занял 246 место (38,6К)

занял 246 место (38,6К) Тарас Манько занял 583 место (27,6К)

занял 583 место (27,6К) Александр Трохименко занял 687 место (17,5К)

А сегодня ночью определился победитель Главного события. На решающий отрезок вышли трое игроков – Корай Алдемир из Австрии, Джек Оливер из Великобритании и Джордж Холмс из США.

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Джек Оливер

Австриец имел серьезный перевес в стеке, однако после того, как Холмс выбил Оливера ситуация немного выровнялась. Перед началом хедз-апа у Алдемира было почти в два раза больше фишек, однако за время дуэли Корай несколько раз терял чиплидерство в борьбе с полупрофессионалом.

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В итоге выставление произошло, когда у игроков был почти равный стек. На каждом этапе покеристы повышали ставки, а после ривера Джордж пошел в олл-ин и Корай поддержал. К этому моменту на столе лежали .

Джордж Холмс

После вскрытия оказалось, что Холмс рассчитывал лишь на пару королей ( на руках), тогда как Алдемир собрал две пары уже на флопе ( ).

В итоге Алдемиру достался приз в 8 миллионов долларов, благодаря чему австриец обновил свой бест-кэш. Всего же Корай за карьеру заработал чуть более 20М.

Корай Алдемир

Это позволяет ему входить в ТОП-70 самых успешных игроков в истории. Алдемир играет в покер с 2012 года, однако это его первый браслет на WSOP. На этой Мировой серии покера австриец уже 11 раз попадал в призы.

Результаты финального стола WSOP #67 MAIN EVENT NLH Championship: