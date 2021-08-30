Відчуй себе в ролі Луческу. Динамо буде представлено в новому футбольному симуляторі

За Динамо можна буде зіграти у FIFA22 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нещодавно компанія Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня.

Уже відомо, що головною особою симулятора стане зірка ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Крім того, фішкою гри стане технологія HyperMotion, за допомогою якої з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

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Є також чудова новина для українських кібервболівальників. Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, в новій версії футбольного симулятора буде представлений нинішній чемпіон УПЛ.

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Динамо продовжило свою співпрацю з компаній EA Sports. У FIFA22 легально буде присутня емблема Динамо, а також форма і справжні прізвища гравців.

Динамо розгромило Колос 7:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Очікується, що демо-версія гри з'явиться раніше 15 вересня. Про це повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд на своїй сторінці в Instagram,

Однак через деякий час запис пропала з акаунту кіберклуба. Сама компанія Electronic Arts поки не повідомляла про дату виходу демо-версії.