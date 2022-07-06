Засуджений військовий з Ізраїлю заробив 611 тисяч доларів на турнірі у Лас-Вегасі

Елі Елезра вп'яте тріумфував на WSOP
На WSOP 2022 добіг кінця один з великих івентів по Омаху. На турнір з PLO Hi/Lo з бай-іном 10 тисяч доларів заявилося 284 гравці.
З них 43 потрапили до призової зони, серед яких виявилося чимало відомих покеристів. Наприклад, 10-разовий переможець WSOP Філ Айві виявився 37-м (16К призових). А топовий британський гравець Патрік Леонард посів 33 місце (17,6К).
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Також варто відмітити місця в ITM у Даніеля Зака (23) та Джоша Ар'є (7). Переможцем став член Залу слави покеру Елі Елезра. Ізраїльтянин у хедз-апі обіграв Чіно Ріму і заробив 611 тисяч доларів.
Це п'ятий браслет для колишнього ізраїльського воїна, який після поранення в ногу під час війни в Лівані відбував термін у в'язниці за непокору наказам. Через деякий час Елі вирішив емігрувати до США та відкрив бізнес з автоматами для фотодруку, а також продуктовими магазинами.
Результати фінального столу турніру WSOP PLO Hi-Lo 8 або Better Championship 8-Handed:
- Елі Елезра – 611,3 тис. доларів
- Чіно Рім – 377,8 тис. доларів
- Роберт Коуен – 271,2 тис. доларів
- Дам'ян Раданов – 197,6 тис. доларів
- Кен Олдрідж – 146,2 тис. доларів
- Філіппос Ставракіс – 109,9 тис. доларів
- Джош Ар'є – 83,9 тис. доларів
- Чарльз Култас – 65,1 тис. доларів
- Сонджин Лі – 51,3 тис. доларів