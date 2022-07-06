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Осужденный военный из Израиля заработал 611 тысяч долларов на турнире в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека
6 июля, 16:27
Эли Элезра затянул большой турнир по Омахе и в пятый раз выиграл на Мировой серии покера

Эли Элезра в пятый раз триумфовал на WSOP

На WSOP 2022 подошел к концу один из крупных ивентов по Омахе. На ивент по PLO Hi/Lo с бай-ином 10 тысяч долларов заявилось 284 игрока.

Из них 43 попали в призовую зону, среди которых оказалось немало известных покеристов. К примеру, 10-кратный победитель WSOP Фил Айви оказался 37-м (16К призовых). А топовый британский игрок Патрик Леонард занял 33 место (17,6К).

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Также стоит отметить места в ITM у Даниэля Зака (23) и Джоша Арье (7). Победителем же стал член Зала славы покера Эли Элезра. Израильтянин в хедз-апе обыграл Чино Рима и заработал 611 тысяч долларов.

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Это пятый браслет для бывшего израильского воина, который после ранения в ногу во время войны в Ливане отбывал срок в тюрьме за неподчинение приказам. Через некоторое время Эли решил эмигрировать в США и открыл бизнес с автоматами для фотопечати, а также продуктовыми магазинами.

Результаты финального стола турнира WSOP PLO Hi-Lo 8 or Better Championship 8-Handed:

  1. Эли Элезра – 611,3 тыс. долларов
  2. Чино Рим – 377,8 тыс. долларов
  3. Роберт Коуэн – 271,2 тыс. долларов
  4. Дамьян Раданов – 197,6 тыс. долларов
  5. Кен Олдридж – 146,2 тыс. долларов
  6. Филиппос Ставракис – 109,9 тыс. долларов
  7. Джош Арье – 83,9 тыс. долларов
  8. Чарльз Култас – 65,1 тыс. долларов
  9. Сонджин Ли – 51,3 тыс. долларов