Осужденный военный из Израиля заработал 611 тысяч долларов на турнире в Лас-Вегасе

Эли Элезра в пятый раз триумфовал на WSOP

На WSOP 2022 подошел к концу один из крупных ивентов по Омахе. На ивент по PLO Hi/Lo с бай-ином 10 тысяч долларов заявилось 284 игрока.

Из них 43 попали в призовую зону, среди которых оказалось немало известных покеристов. К примеру, 10-кратный победитель WSOP Фил Айви оказался 37-м (16К призовых). А топовый британский игрок Патрик Леонард занял 33 место (17,6К).

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Также стоит отметить места в ITM у Даниэля Зака (23) и Джоша Арье (7). Победителем же стал член Зала славы покера Эли Элезра. Израильтянин в хедз-апе обыграл Чино Рима и заработал 611 тысяч долларов.

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Это пятый браслет для бывшего израильского воина, который после ранения в ногу во время войны в Ливане отбывал срок в тюрьме за неподчинение приказам. Через некоторое время Эли решил эмигрировать в США и открыл бизнес с автоматами для фотопечати, а также продуктовыми магазинами.

Результаты финального стола турнира WSOP PLO Hi-Lo 8 or Better Championship 8-Handed: