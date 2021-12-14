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Організатори великої покерної серії скасували турнір через відомі китайські забобони

Андрій Трофімов
14 грудня, 14:55
Гаряча серія Triton Super High Roller буде проведена вперше зі старту пандемії коронавірусу. Заплановано 11 заходів

Triton Super High Roller Series пройде на Балі з 17 лютого по 1 березня 2022 року / Фото: Pokernews

Наприкінці листопада завершилася Світова серія покеру, яка проходила у Лас-Вегасі. WSOP розіграла 88 золотих браслетів, вперше повернувшись до "живого" режиму після старту пандемії коронавірусу.

Вже в лютому відновиться ще одна велика серія покеру Triton Super High Roller. Турніри не проводилися з 2019 року, проте через кілька місяців TSHR все ж таки пройде на острові Балі (Індонезія).

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Організатори окреслили аж 12 івентів, які стартують 17 лютого. Бай-іни зможуть подужати лише найбагатші покеристи – від 30 тисяч до 200К доларів.

Розклад серії Triton Super High Roller:

Івент Дати Бай-ін
1NLH 8-Handed 17-18 лютого30 000 доларів
2NLH 6-Handed 18-19 лютого60 000 доларів
3NLH 8-Handed 19-20 лютого100 000 доларів
5NLH Turbo 20-21 лютого40 000 доларів
6NLH Main Event 21-23 лютого200 000 доларів
7PLO 23-24 лютого40 000 доларів
8Short Deck Ante-Only 24-25 лютого30 000 доларів
9Short Deck Ante-Only 25-26 лютого60 000 доларів
10Short Deck Ante-Only 26-27 лютого100 000 доларів
11Short Deck Main Event 27 лютого – 1 березня200 000 доларів
12Short Deck Turbo 1 березня40 000 доларів

Зазначається, що турнір №4 виключено із серії з забобонних причин, оскільки в Китаї та країнах Східної Азії ця цифра вважається нещасливою.

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Очікується, що на турнір приїдуть найкрутіші хайролери з усього світу – Філ Айві, Даніель Негреану, Том Дван, Джастін Бономо та Брін Кенні. До речі, для останніх двох серія може стати полем для бою за звання найуспішнішого покериста за весь час.

На початку грудня Бономо успішно відіграв супертурнір у Лас-Вегасі та обігнав Кенні у списку найбагатших гравців у покер в історії. Тепер Брін має намір взяти реванш! До того ж, відрив не такий і великий – лише 270 тисяч.