Організатори великої покерної серії скасували турнір через відомі китайські забобони

Triton Super High Roller Series пройде на Балі з 17 лютого по 1 березня 2022 року / Фото: Pokernews
Наприкінці листопада завершилася Світова серія покеру, яка проходила у Лас-Вегасі. WSOP розіграла 88 золотих браслетів, вперше повернувшись до "живого" режиму після старту пандемії коронавірусу.
Вже в лютому відновиться ще одна велика серія покеру Triton Super High Roller. Турніри не проводилися з 2019 року, проте через кілька місяців TSHR все ж таки пройде на острові Балі (Індонезія).
Організатори окреслили аж 12 івентів, які стартують 17 лютого. Бай-іни зможуть подужати лише найбагатші покеристи – від 30 тисяч до 200К доларів.
Розклад серії Triton Super High Roller:
|№
|Івент
|Дати
|Бай-ін
|1
|NLH 8-Handed
|17-18 лютого
|30 000 доларів
|2
|NLH 6-Handed
|18-19 лютого
|60 000 доларів
|3
|NLH 8-Handed
|19-20 лютого
|100 000 доларів
|5
|NLH Turbo
|20-21 лютого
|40 000 доларів
|6
|NLH Main Event
|21-23 лютого
|200 000 доларів
|7
|PLO
|23-24 лютого
|40 000 доларів
|8
|Short Deck Ante-Only
|24-25 лютого
|30 000 доларів
|9
|Short Deck Ante-Only
|25-26 лютого
|60 000 доларів
|10
|Short Deck Ante-Only
|26-27 лютого
|100 000 доларів
|11
|Short Deck Main Event
|27 лютого – 1 березня
|200 000 доларів
|12
|Short Deck Turbo
|1 березня
|40 000 доларів
Зазначається, що турнір №4 виключено із серії з забобонних причин, оскільки в Китаї та країнах Східної Азії ця цифра вважається нещасливою.
Очікується, що на турнір приїдуть найкрутіші хайролери з усього світу – Філ Айві, Даніель Негреану, Том Дван, Джастін Бономо та Брін Кенні. До речі, для останніх двох серія може стати полем для бою за звання найуспішнішого покериста за весь час.
На початку грудня Бономо успішно відіграв супертурнір у Лас-Вегасі та обігнав Кенні у списку найбагатших гравців у покер в історії. Тепер Брін має намір взяти реванш! До того ж, відрив не такий і великий – лише 270 тисяч.