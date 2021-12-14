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Организаторы крупной покерной серии отменили турнир из-за известного китайского суеверия

Андрей Трофимов
14 декабря, 14:55
Горячая серия Triton Super High Roller будет проведена впервые со старта пандемии коронавируса. Запланировано 11 мероприятий

Triton Super High Roller Series пройдет на Бали с 17 февраля по 1 марта 2022 года / Фото: Pokernews

В конце ноября завершилась Мировая серия покера, которая проходила в Лас-Вегасе. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, впервые вернувшись в "живой" режим после старта пандемии коронавируса.

Уже в феврале возобновится еще одна крупная покерная серия Triton Super High Roller. Турниры не проводились с 2019 года, однако через пару месяцев TSHR все же пройдет на острове Бали (Индонезия).

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Организаторы наметили аж 12 ивентов, которые стартуют 17 февраля. Бай-ины смогут осилить лишь самые богатые покеристы – от 30 тысяч до 200К долларов.

Расписание серии Triton Super High Roller:

ИвентДатыБай-ин
1NLH 8-Handed17-18 февраля30 000 долларов
2NLH 6-Handed18-19 февраля60 000 долларов
3NLH 8-Handed19-20 февраля100 000 долларов
5NLH Turbo20-21 февраля40 000 долларов
6NLH Main Event21-23 февраля200 000 долларов
7PLO23-24 февраля40 000 долларов
8Short Deck Ante-Only24-25 февраля30 000 долларов
9Short Deck Ante-Only25-26 февраля60 000 долларов
10Short Deck Ante-Only26-27 февраля100 000 долларов
11Short Deck Main Event27 февраля – 1 марта200 000 долларов
12Short Deck Turbo1 марта40 000 долларов

Отмечается, что турнир №4 исключен из серии по суеверным причинам, поскольку в Китае и странах Восточной Азии данная цифра считается несчастливой.

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Ожидается, что на турнир приедут крутейшие хайроллеры со всего мира – Фил Айви, Даниэль Негреану, Том Дван, Джастин Бономо и Брин Кенни. К слову, для последних двоих серия может стать полем для боя за звание самого успешного покериста за все время.

В начале декабря Бономо успешно отыграл супертурнир в Лас-Вегасе и обогнал Кенни в списке самых богатых игроков в покер в истории. Теперь же Брин намерен взять реванш! К тому же, отрыв не такой и большой – всего 270 тысяч.