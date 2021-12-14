Организаторы крупной покерной серии отменили турнир из-за известного китайского суеверия

Triton Super High Roller Series пройдет на Бали с 17 февраля по 1 марта 2022 года / Фото: Pokernews

В конце ноября завершилась Мировая серия покера, которая проходила в Лас-Вегасе. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, впервые вернувшись в "живой" режим после старта пандемии коронавируса.

Уже в феврале возобновится еще одна крупная покерная серия Triton Super High Roller. Турниры не проводились с 2019 года, однако через пару месяцев TSHR все же пройдет на острове Бали (Индонезия).

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Организаторы наметили аж 12 ивентов, которые стартуют 17 февраля. Бай-ины смогут осилить лишь самые богатые покеристы – от 30 тысяч до 200К долларов.

Расписание серии Triton Super High Roller:

№ Ивент Даты Бай-ин 1 NLH 8-Handed 17-18 февраля 30 000 долларов 2 NLH 6-Handed 18-19 февраля 60 000 долларов 3 NLH 8-Handed 19-20 февраля 100 000 долларов 5 NLH Turbo 20-21 февраля 40 000 долларов 6 NLH Main Event 21-23 февраля 200 000 долларов 7 PLO 23-24 февраля 40 000 долларов 8 Short Deck Ante-Only 24-25 февраля 30 000 долларов 9 Short Deck Ante-Only 25-26 февраля 60 000 долларов 10 Short Deck Ante-Only 26-27 февраля 100 000 долларов 11 Short Deck Main Event 27 февраля – 1 марта 200 000 долларов 12 Short Deck Turbo 1 марта 40 000 долларов

Отмечается, что турнир №4 исключен из серии по суеверным причинам, поскольку в Китае и странах Восточной Азии данная цифра считается несчастливой.

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Ожидается, что на турнир приедут крутейшие хайроллеры со всего мира – Фил Айви, Даниэль Негреану, Том Дван, Джастин Бономо и Брин Кенни. К слову, для последних двоих серия может стать полем для боя за звание самого успешного покериста за все время.

В начале декабря Бономо успешно отыграл супертурнир в Лас-Вегасе и обогнал Кенни в списке самых богатых игроков в покер в истории. Теперь же Брин намерен взять реванш! К тому же, отрыв не такой и большой – всего 270 тысяч.