Организаторы крупной покерной серии отменили турнир из-за известного китайского суеверия

Triton Super High Roller Series пройдет на Бали с 17 февраля по 1 марта 2022 года / Фото: Pokernews
В конце ноября завершилась Мировая серия покера, которая проходила в Лас-Вегасе. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, впервые вернувшись в "живой" режим после старта пандемии коронавируса.
Уже в феврале возобновится еще одна крупная покерная серия Triton Super High Roller. Турниры не проводились с 2019 года, однако через пару месяцев TSHR все же пройдет на острове Бали (Индонезия).
Организаторы наметили аж 12 ивентов, которые стартуют 17 февраля. Бай-ины смогут осилить лишь самые богатые покеристы – от 30 тысяч до 200К долларов.
Расписание серии Triton Super High Roller:
|№
|Ивент
|Даты
|Бай-ин
|1
|NLH 8-Handed
|17-18 февраля
|30 000 долларов
|2
|NLH 6-Handed
|18-19 февраля
|60 000 долларов
|3
|NLH 8-Handed
|19-20 февраля
|100 000 долларов
|5
|NLH Turbo
|20-21 февраля
|40 000 долларов
|6
|NLH Main Event
|21-23 февраля
|200 000 долларов
|7
|PLO
|23-24 февраля
|40 000 долларов
|8
|Short Deck Ante-Only
|24-25 февраля
|30 000 долларов
|9
|Short Deck Ante-Only
|25-26 февраля
|60 000 долларов
|10
|Short Deck Ante-Only
|26-27 февраля
|100 000 долларов
|11
|Short Deck Main Event
|27 февраля – 1 марта
|200 000 долларов
|12
|Short Deck Turbo
|1 марта
|40 000 долларов
Отмечается, что турнир №4 исключен из серии по суеверным причинам, поскольку в Китае и странах Восточной Азии данная цифра считается несчастливой.
Ожидается, что на турнир приедут крутейшие хайроллеры со всего мира – Фил Айви, Даниэль Негреану, Том Дван, Джастин Бономо и Брин Кенни. К слову, для последних двоих серия может стать полем для боя за звание самого успешного покериста за все время.
В начале декабря Бономо успешно отыграл супертурнир в Лас-Вегасе и обогнал Кенни в списке самых богатых игроков в покер в истории. Теперь же Брин намерен взять реванш! К тому же, отрыв не такой и большой – всего 270 тысяч.