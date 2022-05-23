Знову фаворити! Букмекери пророкують Україні перемогу на Кубку націй

Збірна України вже вигравала на Кубку Націй з матч-покеру / Фото: PokerMatch
Сьогодні у Північній Македонії стартує Кубок націй з матч-покеру. Участь у ньому візьме і збірна України, яка захищатиме звання чемпіона.
Турнір пройде з 23 по 27 травня у Північній Македонії у місті Гевгелія. Окрім України, зіграють на Кубку націй ще 13 команд. Тим часом букмекери оцінили шанси команд на підсумкову перемогу.
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На їхню думку, збірна України є одним із фаворитів Nations Cup. Коефіцієнт на тріумф нашої команди складає 7:00. Така ж ймовірність перемоги і у Німеччини з Литвою:
- Україна – 7.00
- Німеччина – 7.00
- Литва – 7.00
- Австрія – 8.00
- Ізраїль – 8.00
- Індія – 11.00
- Ісландія – 11.00
- Сингапур – 11.00
- Італія – 15.00
- Швейцарія – 15.00
- Казахстан – 15.00
- Естонія – 15.00
- Монголія – 15.00
- Північна Македонія – не приймаються ставки
Зазначимо, що капітаном нашої команди є Артем Кобилинський. Загалом до складу збірної увійде 7 гравців. Крім Артема, у ній зіграють Ганна Мазно, Володимир Дрокін, Іванна Соя, Василь Забродський, Олександр Петрик та Ігор Котик.
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Нагадаємо, що наша збірна двічі підкорювала КН з матч-покеру. Вперше Україна виступила на Кубку націй у 2019 році та виграла його. А за рік нашій команді вдалося захистити титул!