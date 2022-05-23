Знову фаворити! Букмекери пророкують Україні перемогу на Кубку націй

Збірна України вже вигравала на Кубку Націй з матч-покеру / Фото: PokerMatch

Сьогодні у Північній Македонії стартує Кубок націй з матч-покеру. Участь у ньому візьме і збірна України, яка захищатиме звання чемпіона.

Турнір пройде з 23 по 27 травня у Північній Македонії у місті Гевгелія. Окрім України, зіграють на Кубку націй ще 13 команд. Тим часом букмекери оцінили шанси команд на підсумкову перемогу.

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На їхню думку, збірна України є одним із фаворитів Nations Cup. Коефіцієнт на тріумф нашої команди складає 7:00. Така ж ймовірність перемоги і у Німеччини з Литвою:

Україна – 7.00

– 7.00 Німеччина – 7.00

– 7.00 Литва – 7.00

– 7.00 Австрія – 8.00

– 8.00 Ізраїль – 8.00

– 8.00 Індія – 11.00

– 11.00 Ісландія – 11.00

– 11.00 Сингапур – 11.00

– 11.00 Італія – 15.00

– 15.00 Швейцарія – 15.00

– 15.00 Казахстан – 15.00

– 15.00 Естонія – 15.00

– 15.00 Монголія – 15.00

– 15.00 Північна Македонія – не приймаються ставки

Зазначимо, що капітаном нашої команди є Артем Кобилинський. Загалом до складу збірної увійде 7 гравців. Крім Артема, у ній зіграють Ганна Мазно, Володимир Дрокін, Іванна Соя, Василь Забродський, Олександр Петрик та Ігор Котик.

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Нагадаємо, що наша збірна двічі підкорювала КН з матч-покеру. Вперше Україна виступила на Кубку націй у 2019 році та виграла його. А за рік нашій команді вдалося захистити титул!