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Разом до перемоги! З'явилася форма збірної України на Кубок Націй (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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17 травня, 20:13
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Національна команда України зіграє на чемпіонаті світу з матч-покеру в новому екіпіруванні від PokerMatch
Форма збірної України на Кубок Націй з матч-покеру
Форма збірної України на Кубок Націй з матч-покеру / Фото: PokerMatch

Незабаром у Північній Македонії відбудеться Кубок Націй з матч-покеру, у якому зіграє і збірна України. Чемпіонат пройде з 23 по 27 травня у місті Гевгелія на кордоні з Грецією.

Наша команда втретє візьме участь на чемпіонаті світу та знову її титульним спонсором буде найбільший онлайн-рум країни PokerMatch. Напередодні турніру компанія розробила новий дизайн форми для збірної.

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Футболки та кофти виконані в чорному кольорі з двома горизонтальними синіми смугами та двома вертикальними жовтими. Також на екіпіруванні красується прапор України і надпис "До перемоги" ("To Victory").

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До складу нашої команди увійшли Артем Кобилінський, Ганна Мазно, Володимир Дрокін, Іванна Соя, Василь Забродський, Олександр Петрик та Ігор Котик.

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Зазначимо, що наша збірна двічі підкорювала ЧС у матч-покері. Вперше Україна виступила на Кубку націй у 2019 році та виграла його. А за рік нашій команді вдалося захистити титул.

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