28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
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Опять фавориты! Букмекеры пророчат Украине победу на Кубке наций

Анатолий Дерека
23 мая, 16:41
Наша команда имеет все шансы защитить титул чемпиона мира по матч-покеру. Рассказываем о котировках букмекеров на Кубок Наций

Сборная Украины уже выигрывала на Кубке Наций по матч-покеру / Фото: PokerMatch

Сегодня в Северной Македонии стартует Кубок наций по матч-покеру. Участие в нем примет и сборная Украины, которая будет защищать звание чемпиона.

Турнир пройдет с 23 по 27 мая в Северной Македонии в городе Гевгелия. Помимо Украины, сыграют на Кубке наций еще 13 команд. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на итоговую победу.

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По их мнению, сборная Украины является одним из фаворитов Nations Cup. Коэффициент на триумф нашей команды составляет 7.00. Такая же вероятность победы и у Германии с Литвой:

  • Украина - 7.00
  • Германия - 7.00
  • Литва - 7.00
  • Австрия - 8.00
  • Израиль - 8.00
  • Индия - 11.00
  • Исландия - 11.00
  • Сингапур - 11.00
  • Италия - 15.00
  • Швейцария - 15.00
  • Казахстан - 15.00
  • Эстония - 15.00
  • Монголия - 15.00
  • Северная Македония – не принимаются ставки

Отметим, что капитаном нашей команды является Артем Кобылинский. Всего же в состав сборной войдет 7 игроков. Помимо Артема, в ней сыграют Анна Мазно, Владимир Дрокин, Иванна Соя, Василий Забродский, Александр Петрик и Игор Котик.

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Напомним, что наша сборная дважды покоряла КН по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке наций в 2019 году и выиграла его. А спустя год нашей команде удалось защитить титул!