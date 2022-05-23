Опять фавориты! Букмекеры пророчат Украине победу на Кубке наций

Сборная Украины уже выигрывала на Кубке Наций по матч-покеру / Фото: PokerMatch
Сегодня в Северной Македонии стартует Кубок наций по матч-покеру. Участие в нем примет и сборная Украины, которая будет защищать звание чемпиона.
Турнир пройдет с 23 по 27 мая в Северной Македонии в городе Гевгелия. Помимо Украины, сыграют на Кубке наций еще 13 команд. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на итоговую победу.
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По их мнению, сборная Украины является одним из фаворитов Nations Cup. Коэффициент на триумф нашей команды составляет 7.00. Такая же вероятность победы и у Германии с Литвой:
- Украина - 7.00
- Германия - 7.00
- Литва - 7.00
- Австрия - 8.00
- Израиль - 8.00
- Индия - 11.00
- Исландия - 11.00
- Сингапур - 11.00
- Италия - 15.00
- Швейцария - 15.00
- Казахстан - 15.00
- Эстония - 15.00
- Монголия - 15.00
- Северная Македония – не принимаются ставки
Отметим, что капитаном нашей команды является Артем Кобылинский. Всего же в состав сборной войдет 7 игроков. Помимо Артема, в ней сыграют Анна Мазно, Владимир Дрокин, Иванна Соя, Василий Забродский, Александр Петрик и Игор Котик.
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Напомним, что наша сборная дважды покоряла КН по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке наций в 2019 году и выиграла его. А спустя год нашей команде удалось защитить титул!