Опять фавориты! Букмекеры пророчат Украине победу на Кубке наций

Сборная Украины уже выигрывала на Кубке Наций по матч-покеру / Фото: PokerMatch

Сегодня в Северной Македонии стартует Кубок наций по матч-покеру. Участие в нем примет и сборная Украины, которая будет защищать звание чемпиона.

Турнир пройдет с 23 по 27 мая в Северной Македонии в городе Гевгелия. Помимо Украины, сыграют на Кубке наций еще 13 команд. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на итоговую победу.

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По их мнению, сборная Украины является одним из фаворитов Nations Cup. Коэффициент на триумф нашей команды составляет 7.00. Такая же вероятность победы и у Германии с Литвой:

Украина - 7.00

- 7.00 Германия - 7.00

- 7.00 Литва - 7.00

- 7.00 Австрия - 8.00

- 8.00 Израиль - 8.00

- 8.00 Индия - 11.00

- 11.00 Исландия - 11.00

- 11.00 Сингапур - 11.00

- 11.00 Италия - 15.00

- 15.00 Швейцария - 15.00

- 15.00 Казахстан - 15.00

- 15.00 Эстония - 15.00

- 15.00 Монголия - 15.00

- 15.00 Северная Македония – не принимаются ставки

Отметим, что капитаном нашей команды является Артем Кобылинский. Всего же в состав сборной войдет 7 игроков. Помимо Артема, в ней сыграют Анна Мазно, Владимир Дрокин, Иванна Соя, Василий Забродский, Александр Петрик и Игор Котик.

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Напомним, что наша сборная дважды покоряла КН по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке наций в 2019 году и выиграла его. А спустя год нашей команде удалось защитить титул!