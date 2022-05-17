Вместе к победе! Появилась форма сборной Украины на Кубок Наций (фото)

Национальная команда Украины сыграет на чемпионате мира по матч-покеру в новой экипировке от PokerMatch

Форма сборной Украины на Кубок Наций по матч-покеру / Фото: PokerMatch

Совсем скоро в Северной Македонии состоится Кубок Наций по матч-покеру, в котором сыграет и сборная Украины. Чемпионат пройдет с 23 по 27 мая в городе Гевгелия на границе с Грецией.

Наша команда в третий раз примет участие на чемпионате мира и вновь ее титульным спонсором будет крупнейший онлайн-рум страны PokerMatch. Накануне турнира компания разработала новый дизайн формы для сборной.

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Футболки и кофты выполнены в черном цвете с двумя горизонтальными синими полосами и двумя вертикальными желтыми. Также на экипировке красуется флаг Украины и воодушевляющая надпись "К победе" ("To Victory").

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В состав нашей команды вошли Артем Кобылинский, Анна Мазно, Владимир Дрокин, Иванна Соя, Василий Забродский, Александр Петрик и Игорь Котик.

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Отметим, что наша сборная дважды покоряла ЧМ по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке наций в 2019 году и выиграла его. А спустя год нашей команде удалось защитить титул.