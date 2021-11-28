28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Невдало з'їздив до Лас-Вегаса: гравець-мільйонер з тріском провалився на Світовій серії покеру

Анатолій Дерека
28 листопада, 15:50
Популярний хайролер Ден Сміт витратив мільйон доларів на WSOP, проте зумів відбити лише 13% цієї суми

Ден Сміт - один із найбагатших покеристів в історії / Фото: Pokeroff

Цього тижня добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio, яке розташоване у Лас-Вегасі.

WSOP розіграла десятки мільйонів доларів призових. Однак, звичайно ж, слід не забувати, що якщо хтось виграє, то в той самий часа хтось залишається у збитку.

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Одним із головних невдах серії є американський хайролер Ден Сміт. Хлопець із Нью-Джерсі входить у сімку найуспішніших покеристів в історії, заробивши за овальним столом понад 37 мільйонів доларів.

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На останній Світовій серії Сміт зіграв у 29 івентах, зробивши 10 ре-ентрі. Призи ж Дену підкорилися лише тричі. У результаті, витративши близько мільйона на бай-іни, Сміт зумів виграти лише 134 тисячі доларів.

Причому всі внески американець сплачував зі своєї кишені, адже до цього встиг непогано заробити 2021 року. Приємно, що ніхто з колег не знущався зі Сміта, багато хто підтримав його добрими словами, у тому числі Ерік Сайдел, Браян Раст та Даніель Негреану.