28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
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Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Неудачно съездил в Лас-Вегас: игрок-миллионер с треском провалился на Мировой серии покера

Анатолий Дерека
28 ноября, 15:50
Популярный хайроллер Дэн Смит потратил миллион долларов на WSOP, однако сумел отбить лишь 13% от этой суммы

Дэн Смит - один из богатейших покеристов в истории / Фото: Pokeroff

На этой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio, которое расположено в Лас-Вегасе.

WSOP разыграла десятки миллионов долларов призовых. Однако, конечно же, нужно не забывать, что если кто-то выигрывает, то в то же время кто-то остается в убытке.

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Одним из главных неудачников серии является американский хайроллер Дэн Смит. Парень из Нью-Джерси входит в семерку самых успешных покеристов в истории, заработав за овальным столом более 37 миллионов долларов.

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На последней Мировой серии Смит сыграл в 29 ивентах, сделав 10 ре-энтри. Призы же Дэну покорились всего три раза. В итоге, потратив около миллиона на бай-ины, Смит сумел выиграть лишь 134 тысячи долларов.

Причем все взносы американец оплачивал со своего кармана, ведь до этого успел неплохо заработать в 2021 году. Приятно, что никто из коллег не издевался со Смита, многие поддержали его добрыми словами, в том числе Эрик Сайдел, Брайан Раст и Даниэль Негреану.