Неповторна реакція: пенсіонер потрапив в призи на WSOP і розплакався за столом (відео)

Джордж Макбрайд потрапив у призи на турнірі WSOP / Фото: Pokernews

Минулого тижня стартувала чергова Світова серія покеру. WSOP пройде вперше в офлайні після початку пандемії коронавірусу.

На вихідних визначилися перші троє володарів золотих браслетів. Ними стали Джеймс Барнетт, Джеремі Осмус та Джессі Кляйн.

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Також у п'ятницю стартував довгий івент The Reunion NLH з бай-іном 500 доларів. У турнірі залишилося 619 гравців і вже визначилася призова зона.

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У неї потрапив і звичайний пенсіонер Джордж Макбрайд, який не є покерним профі. Чоловік приїхав з сином в Лас-Вегас лише для того, щоб зіграти саме в даному івенті.

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У підсумку Джордж зумів потрапити в призи всього з трьома фішками та залишив турнір з мінімальними призовими (їх розмір буде визначений пізніше). Втім, це не завадило пенсіонеру проявити неймовірні емоції від успіху.

Джордж Макбрайд потрапив у призи на WSOP 2021

Макбрайд стверджує, що для нього в покері на першому місці соціальний аспект. Він грав в різні ігри в карти ще з часів служби в армії в 70-х роках. Правда, його максимальним бай-іном були лише 20 доларів.