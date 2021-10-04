Неповторна реакція: пенсіонер потрапив в призи на WSOP і розплакався за столом (відео)

Джордж Макбрайд потрапив у призи на турнірі WSOP / Фото: Pokernews
Минулого тижня стартувала чергова Світова серія покеру. WSOP пройде вперше в офлайні після початку пандемії коронавірусу.
На вихідних визначилися перші троє володарів золотих браслетів. Ними стали Джеймс Барнетт, Джеремі Осмус та Джессі Кляйн.
Також у п'ятницю стартував довгий івент The Reunion NLH з бай-іном 500 доларів. У турнірі залишилося 619 гравців і вже визначилася призова зона.
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У неї потрапив і звичайний пенсіонер Джордж Макбрайд, який не є покерним профі. Чоловік приїхав з сином в Лас-Вегас лише для того, щоб зіграти саме в даному івенті.
У підсумку Джордж зумів потрапити в призи всього з трьома фішками та залишив турнір з мінімальними призовими (їх розмір буде визначений пізніше). Втім, це не завадило пенсіонеру проявити неймовірні емоції від успіху.
Макбрайд стверджує, що для нього в покері на першому місці соціальний аспект. Він грав в різні ігри в карти ще з часів служби в армії в 70-х роках. Правда, його максимальним бай-іном були лише 20 доларів.