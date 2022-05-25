28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00 Онлайн
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
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Невідомий гравець із України заробив 15 тисяч на покері в інтернеті

Анатолій Дерека
25 травня, 20:01
Покерист під ніком "youre" двічі опинявся за крок від перемоги на SCOOP, однак у вирішальний момент вилітав від чемпіона

Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

Весняний кубок з онлайн-покеру (SCOOP) триває. Один з найбільших покер-румів проводить масову серію із залученням найкращих інтернет-гравців.

Успішно виступають в івентах українці. Наші гравці виграли вже сім івентів та набрали понад 100К призових. Новим успіхом відзначився анонім із ніком "youre".

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Покерист заявився на два івенти за Стадом з різним рівнем бай-іну – 1К і 109 доларів. В обох івентах українець посів друге місце вигравши у сумі 15,1 тисячі американських грошей.

У дорогий івент, який приніс гравцю 11,2К, було зроблено 50 входів, а дешевий – 271 вхід. Там "срібло" принесло нашому гравцю лише 3,9 тисячі.

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Також став відомим автор першого хет-трику на SCOOP. Ним став канадець Амі Барер, який виграв уже три івенти кубка цього року. Минулого вечора покерист тріумфував в турнірі з Безлімітному Омаху за 2100 доларів і виграв 62К призових.