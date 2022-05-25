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Реал --
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Италия --
Аргентина --
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Чехия --
Швейцария --
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Испания --
Португалия --
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Франция --
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Бельгия --
Нидерланды --
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Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
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Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
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Неизвестный игрок из Украины заработал 15 тысяч на покере в интернете

Анатолий Дерека
25 мая, 20:01
Покерист под ником "youre" дважды оказывался в шаге от победы на SCOOP, однако в решающий момент вылетал от чемпиона

Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022

Весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP) продолжается. Один из крупнейших покер-румов проводит массовую серию с привлечением лучших интернет-игроков.

Успешно выступают в ивентах украинцы. Наши игроки выиграли уже семь ивентов и набрали более 100К призовых. Новым успехом отметился аноним с ником "youre".

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Покерист заявился на два ивента по Стаду с разным уровнем бай-ина – 1К и 109 долларов. В обоих ивентах украинец занял второе место выиграв в сумме 15,1 тысячи американских денег.

В дорогой ивент, который принес игроку 11,2К, было сделано 50 входов, а в дешевый – 271 вход. Там "серебро" принесло нашему игроку лишь 3,9 тысячи.

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Также стал известен автор первого хет-трика на SCOOP. Им стал канадец Ами Барер, который выиграл уже три ивента кубка в этом году. Прошлым вечером покерист триумфовал в турнире по Безлимитной Омахе за 2100 долларов и выиграл 62К призовых.