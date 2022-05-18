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Невідомий гравець з України підняв 14 тисяч доларів на покері

Анатолій Дерека
18 травня, 16:36
Наш співвітчизник увійшов до вісімки найкращих в одному з івентів SCOOP

Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

У ці дні відбувається весняний чемпіонат з онлайн-покеру (SCOOP), який проводиться одним з найпопулярніших інтернет-румів світу. У турнірах непогано виступають українці.

Раніше представники нашої країни у сумі підняли більше 40 тисяч на SCOOP. Вчора прийшов ще один успіх. Покерист з України під загадковим ніком "234241234214432" посів 8 місце в івенті NLHE 8-Max Sunday Warm-Up PKO .

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Гравець не пошкодував 2,1 тисячі доларів на бай-ін і зумів заробити майже 14,5К. Переможцем став досвідчений ірландець Фінтан Хенд. Для нього це третій тріумф на SCOOP.

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Раніше Фінтан підняв 73,6 тисячі на Afternoon Deep Stack, а також підкорив High Roller NLHE PKO, заробивши 232К. Вчора на його рахунок капнуло ще 119 тисяч.

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Результати фінального столу NLHE 8-Max Sunday Warm-Up PKO:

  1. Фінтан Хенд – 119 тис. доларів
  2. Pepapig88 – 59 тис. доларів
  3. Джонатан Праудфут – 42,9 тис. доларів
  4. Мартін Якобсон – 27,1 тис. доларів
  5. Янс Арендс – 29,6 тис. доларів
  6. aminolast – 15,6 тис. доларів
  7. Альфред Карлссон – 21,2 тис. доларів
  8. 234241234214432 – 14,6 тис. доларів