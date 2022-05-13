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Троє українців заробили понад 25 тисяч доларів на покері в інтернеті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 травня, 14:43
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Наші співвітчизники зуміли непогано заробити на весняному чемпіонаті з онлайн-покеру
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

У ці дні проходить нова серія покеру SCOOP – весняний чемпіонат з онлайн-покеру. Турніри організовані в одному з найбільших інтернет-румів світу.

У перший день успіху досяг українець, який виграв 20 тисяч у турнірі з Холдему з бай-іном 320 доларів. Ще троє українців успішно провели інші івенти.

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Так, ZYRIANJEK не побоявся поринути у масовий турнір з Холдему на 15 з лишком тисяч учасників. Внесок коштував гравцеві лише 11 доларів, тоді як сумарні призові склали 8,9 тисячі.

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Також непогано заробив і покерист під ніком vit957. Представник України заплатив лише 2,2 долара, щоб стати одним із майже 10-ти тисяч учасників івенту. Підсумковий виграш нашого співвітчизника становив 1300 доларів.

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Проте найбільше примножився asti.wp. Заплативши лише 55 американських грошей, гравець у покер зумів підняти аж 15,2 тисячі доларів.

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