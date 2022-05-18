Неизвестный игрок из Украины поднял 14 тысяч долларов на покере

Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022
В эти дни проходит весенний чемпионат по онлайн-покеру (SCOOP), который проводится одним из самых популярных интернет-румов мира. В турнирах неплохо выступают украинцы.
Ранее представители нашей страны в сумме подняли более 40 тысяч на SCOOP. Вчера же пришел еще один успех. Покерист из Украины под загадочным ником "234241234214432" занял 8 место в ивенте NLHE 8-Max Sunday Warm-Up PKO.
Игрок не пожалел 2,1 тысячи долларов на бай-ин и сумел заработать почти 14,5К. Победителем же стал опытный ирландец Финтан Хенд. Для него это уже третий триумф на SCOOP.
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Ранее Финтан поднял 73,6 тысячи на Afternoon Deep Stack, а также покорил High Roller NLHE PKO, заработав 232К. Вчера же на его счет капнуло еще 119 тысяч.
Результаты финального стола NLHE 8-Max Sunday Warm-Up PKO:
- Финтан Хенд – 119 тыс. долларов
- Pepapig88 – 59 тыс. долларов
- Джонатан Праудфут – 42,9 тыс. долларов
- Мартин Якобсон – 27,1 тыс. долларов
- Янс Арендс – 29,6 тыс. долларов
- aminolast – 15,6 тыс. долларов
- Альфред Карлссон – 21,2 тыс. долларов
- 234241234214432 – 14,6 тыс. долларов