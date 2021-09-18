Негреану залишився збоку: спортсмену з Білорусі не було рівних на великому турнірі в Лас-Вегасі

Микита Бодяковський - чемпіон 10-го івенту Poker Masters / Фото: Pocketfives
Вночі в Лас-Вегасі завершився десятий турнір хайролерської серії Poker Masters. Найкращі гравці світу у 12-ти івентах визначають нового власника фіолетового піджака.
Івент зібрав 38 входів по 25 тисяч доларів, майже добивши призовий фонд до мільйона. За фінальний стіл вийшли п'ять топ-покеристів, серед яких були Микита Бодяковський, Алі Імсіровіч, Даніель Негреану і Джейсон Кун.
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В підсумку білоруський гравець не дав шансів суперникам, здобувши впевнену перемогу. Микита особисто вибив з гри Імсіровіча і Негреану, а в хедз-апі розправився з Сетом Девісом.
Бодяковскій мав подвійну перевагу в стеці в дуелі. У вирішальній роздачі ще й удача посміхнулася білорусу. Девіс отримав на руки
На терні прилетіла
"Під час гри дуже легко загубитися в думках про попередні роздачі, але я радий, що мені вдалося помітити, коли я був не в собі, і знову зосередитися. Може бути, це трохи допомогло, але в основному все залежало від успіху".
Микита набрав 205 балів до загального лідерборду, проте до лідерів ще далеко. Поки що на першому місці йде АП Луїс Гарза з 376 очками.
Результати фінального столу Poker Masters Event #10:
- Микита Бодяковський – 342 тис. доларів
- Сет Девіс – 228 тис. доларів
- Даніель Негреану – 152 тис. доларів
- Алі Імсіровіч – 104,5 тис. доларів
- Джейсон Кун – 76 тис. доларів