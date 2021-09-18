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25 сентября 00:00
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Ворскла --
25 сентября 00:00
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Заря --
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Динамо --
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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Негреану курит в сторонке: спортсмену из Беларуси не было равных на крупном турнире в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека
18 сентября, 13:00
Никита Бодяковский разделался с лучшими покеристами мира на турнире Poker Masters

Никита Бодяковский - чемпион 10-го ивента Poker Masters / Фото: Pocketfives

Ночью в Лас-Вегасе завершился десятый турнир хайроллерской серии Poker Masters. Лучшие игроки мира в 12-ти ивентах определяют нового владельца фиолетового пиджака.

Ивент собрал 38 входов по 25 тысяч долларов, почти добив призовой фонд до миллиона. За финальный стол вышли пять топ-покеристов, среди которых были Никита Бодяковский, Али Имсирович, Даниэль Негреану и Джейсон Кун.

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В итоге белорусский игрок не дал шансов соперникам, добыв уверенную победу. Никита лично выбил из игры Имсировича и Негреану, а в хедз-апе разделался с Сэтом Дэвисом.

Бодяковский имел двойное преимущество в стеке в дуэли. В решающей раздаче еще и удача улыбнулась белорусу. Дэвис получил на руки , а Никита – . Получив на флопе , Дэвис пошел в олл-ин и оппонент поддержал.

На терне прилетела , тогда как на ривере Никита получил желанную , дополнив стрит. После победы Никита признался, что ему очень повезло:

"Во время игры очень легко потеряться в мыслях о предыдущих раздачах, но я рад, что мне удалось заметить, когда я был не в себе, и снова сосредоточиться. Может быть, это немного помогло, но в основном всё зависело от удачи".

Никита набрал 205 баллов в общий лидерборд, однако до лидеров еще далеко. Пока что на первом месте идет АП Луис Гарза с 376 очками.

Результаты финального стола Poker Masters Event #10:

  1. Никита Бодяковский – 342 тыс. долларов
  2. Сэт Дэвис – 228 тыс. долларов
  3. Даниэль Негреану – 152 тыс. долларов
  4. Али Имсирович – 104,5 тыс. долларов
  5. Джейсон Кун – 76 тыс. долларов

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