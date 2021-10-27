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Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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Не пошкодував 10 тисяч: досвідчений американець виграв другий золотий браслет з Омахи

Анатолій Дерека
27 жовтня, 17:55
Томмі Ле ще раз довів, що є справжнім профі в Омасі

Томмі Ле виграв другий браслет WSOP

З 30 вересня у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці з'їхалися з усього світу до "міста гріхів", щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Вночі завершився один із найбільших івентів серії з Омаху (PLO). 344 гравці заплатили чималий бай-ін у розмірі 10 тисяч доларів, а у призи потрапило не так багато іменитих покеристів.

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Наприклад, успішний профі Стівен Чидвік задовольнився лише 48-м місцем і виграшем 16,1 тисячі доларів. Майк Матусов став 17-им (23,8К), а у фіналку пройшли Елі Елезра та Джеремі Осмус.

Щоправда, останні двоє фінішували на 5-6 місці, тоді як перемога дісталася іншому досвідченому гравцю Томмі Ле. Американець був вже близький недавно до браслета в турнірі з Омахи, однак у результаті поступився у хедз-апі Джошу Ар'є.

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Для Томмі це вже друга перемога на WSOP та хлопця можна назвати справжнім майстром Омахи, адже у 2017 році Ле виграв аналогічний турнір.

"Я відчуваю, що виграв браслет і це найкраще почуття у світі. Це приголомшливо. Я люблю WSOP, приїжджаю щороку. Холдем простіше, але Омаха все ще залишається нерозгаданою дисципліною, де часто доводиться грати чуйкою. Саме вона відіграє важливу роль у моєму успіху".

Результати фінального столу WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :

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  1. Томмі Ле – 746,7 тис. доларів
  2. Джордан Спурлін – 461,3 тис. доларів
  3. Кріс Сандрок – 324,8 тис. доларів
  4. Артем Максимов – 232,2 тис. доларів
  5. Джеремі Осмус – 168,6 тис. доларів
  6. Елі Елезра – 124,5 тис. доларів
  7. Артур Морріс – 93,4 тис. доларів
  8. Ешлі Батлер – 71,2 тис. доларів
  9. Андерсон Айрленд – 55,2 тис. доларів