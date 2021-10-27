Не пошкодував 10 тисяч: досвідчений американець виграв другий золотий браслет з Омахи

Томмі Ле виграв другий браслет WSOP

З 30 вересня у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці з'їхалися з усього світу до "міста гріхів", щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Вночі завершився один із найбільших івентів серії з Омаху (PLO). 344 гравці заплатили чималий бай-ін у розмірі 10 тисяч доларів, а у призи потрапило не так багато іменитих покеристів.

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Наприклад, успішний профі Стівен Чидвік задовольнився лише 48-м місцем і виграшем 16,1 тисячі доларів. Майк Матусов став 17-им (23,8К), а у фіналку пройшли Елі Елезра та Джеремі Осмус.

Щоправда, останні двоє фінішували на 5-6 місці, тоді як перемога дісталася іншому досвідченому гравцю Томмі Ле. Американець був вже близький недавно до браслета в турнірі з Омахи, однак у результаті поступився у хедз-апі Джошу Ар'є.

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Для Томмі це вже друга перемога на WSOP та хлопця можна назвати справжнім майстром Омахи, адже у 2017 році Ле виграв аналогічний турнір.

"Я відчуваю, що виграв браслет і це найкраще почуття у світі. Це приголомшливо. Я люблю WSOP, приїжджаю щороку. Холдем простіше, але Омаха все ще залишається нерозгаданою дисципліною, де часто доводиться грати чуйкою. Саме вона відіграє важливу роль у моєму успіху".

Результати фінального столу WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :

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