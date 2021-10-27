Не пожалел 10 тысяч: опытный американец выиграл второй золотой браслет по Омахе

Томми Ле выиграл второй браслет WSOP
С 30 сентября в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки съехались со всего света в "город грехов", чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.
Ночью завершился один из крупнейших ивентов серии по Омахе (PLO). 344 игрока заплатили немаленький бай-ин в размере 10 тысяч долларов, а в призы попало не так много именитых покеристов.
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К примеру, успешный профи Стивен Чидвик довольствовался лишь 48-ым местом и выигрышем 16,1 тысячи долларов. Майк Матусов оказался 17-ым (23,8К), а в финалку прошли Эли Элезра и Джереми Осмус.
Правда, последние двое финишировали на 5-6 месте, тогда как победа досталась другому опытному игроку Томми Ле. Американец был уже близок недавно к браслету в турнире по Омахе, однако в итоге уступил в хедз-апе Джошу Арье.
Для Томми это уже вторая победа на WSOP и парня можно назвать настоящим мастером Омахи, ведь в 2017 году Ле выиграл аналогичный турнир.
"Я чувствую, что выиграл браслет и это лучшее чувство в мире. Это потрясающе. Я люблю WSOP, приезжаю каждый год. Холдем проще, но Омаха все еще остается неразгаданной дисциплиной, где часто приходится играть по чуйке. Именно она играет важную роль в моем успехе".
Результаты финального стола WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :
- Томми Ле – 746,7 тыс. долларов
- Джордан Спурлин – 461,3 тыс. долларов
- Крис Сандрок – 324,8 тыс. долларов
- Артем Максимов – 232,2 тыс. долларов
- Джереми Осмус – 168,6 тыс. долларов
- Эли Элезра – 124,5 тыс. долларов
- Артур Моррис – 93,4 тыс. долларов
- Эшли Батлер – 71,2 тыс. долларов
- Андерсон Айрленд – 55,2 тыс. долларов