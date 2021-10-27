27 октября 73’
Мариуполь 0
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Не пожалел 10 тысяч: опытный американец выиграл второй золотой браслет по Омахе

Анатолий Дерека
27 октября, 17:55
Томми Ле еще раз доказал, что является настоящий профи в Омахе

Томми Ле выиграл второй браслет WSOP

С 30 сентября в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки съехались со всего света в "город грехов", чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Ночью завершился один из крупнейших ивентов серии по Омахе (PLO). 344 игрока заплатили немаленький бай-ин в размере 10 тысяч долларов, а в призы попало не так много именитых покеристов.

Реклама

Читайте также: Легендарный Джастин Бономо приближается к грандиозному рекорду

К примеру, успешный профи Стивен Чидвик довольствовался лишь 48-ым местом и выигрышем 16,1 тысячи долларов. Майк Матусов оказался 17-ым (23,8К), а в финалку прошли Эли Элезра и Джереми Осмус.

Правда, последние двое финишировали на 5-6 месте, тогда как победа досталась другому опытному игроку Томми Ле. Американец был уже близок недавно к браслету в турнире по Омахе, однако в итоге уступил в хедз-апе Джошу Арье.

Реклама

Для Томми это уже вторая победа на WSOP и парня можно назвать настоящим мастером Омахи, ведь в 2017 году Ле выиграл аналогичный турнир.

"Я чувствую, что выиграл браслет и это лучшее чувство в мире. Это потрясающе. Я люблю WSOP, приезжаю каждый год. Холдем проще, но Омаха все еще остается неразгаданной дисциплиной, где часто приходится играть по чуйке. Именно она играет важную роль в моем успехе".

Результаты финального стола WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :

Реклама
  1. Томми Ле – 746,7 тыс. долларов
  2. Джордан Спурлин – 461,3 тыс. долларов
  3. Крис Сандрок – 324,8 тыс. долларов
  4. Артем Максимов – 232,2 тыс. долларов
  5. Джереми Осмус – 168,6 тыс. долларов
  6. Эли Элезра – 124,5 тыс. долларов
  7. Артур Моррис – 93,4 тыс. долларов
  8. Эшли Батлер – 71,2 тыс. долларов
  9. Андерсон Айрленд – 55,2 тыс. долларов