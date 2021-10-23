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"Выбей этого ублюдка ради меня": легенда покера 00-х триумфально вернулся на Мировую серию

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
23 октября, 14:30
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Владелец покерного сайта Джош Арье выиграл третий браслет на WSOP, покорив турнир по Омахе
Джош Арье выиграл турнир на Мировой серии покера
Джош Арье выиграл турнир на Мировой серии покера / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. На WSOP съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Сегодня ночью завершился 39-ый турнир по Омахе. Бай-ин события составил 1500 долларов, что привлекло аж 821 игрока. Победителем ивента стал легенда покера 00-ых Джош Арье.

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Нынче американец является владельцем сайта о покере, а на стыке веков дважды становился обладателем золотого браслета WSOP. В 1999 году Джош выиграл ивент по Лимитированному Холдему, а в 2005-ом триумфовал уже в Омахе.

"Чувствую, что я мог бы попасть в Зал славы покера. Я думал про это много лет, что выиграю браслет и, может, попаду в число номинантов.

Но теперь я просто попытаюсь выиграть четвертый трофей. Мне нравится выигрывать деньги. Мне нравится выбивать людей из турнира".

К слову, в 2004 году Арье запомнился скандалом. Парень вышел в 3-макс Main Event WSOP и за шаг до хедз-апа уступил Дэвиду Уильямсу.

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Сразу после вылета во время перерыва Джош побеседовал тет-а-тет с будущим соперником Дэвида Грэгом Реймером, попросив его "выбить этого ублюдка ради меня". Что интересно, Реймер просьбу выполнил и стал чемпионом того события.

Результаты финального стола WSOP #39 Pot-Limit Omaha (8-Handed) :

  1. Джош Арье – 204,7 тыс долларов
  2. Томми Ле – 126,5 тыс долларов
  3. Роберт Блер – 89,9 тыс долларов
  4. Иван Дейра – 64,8 тыс долларов
  5. Габриэль Андраде – 47,4 тыс долларов
  6. Нитеш Равтани – 35,2 тыс долларов
  7. Лиор Абуди – 26,6 тыс долларов
  8. Чарльз Вильт – 20,3 тыс долларов
  9. Ашор Очана – 15,8 тыс долларов

покерWSOP
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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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