"Выбей этого ублюдка ради меня": легенда покера 00-х триумфально вернулся на Мировую серию

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. На WSOP съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.
Сегодня ночью завершился 39-ый турнир по Омахе. Бай-ин события составил 1500 долларов, что привлекло аж 821 игрока. Победителем ивента стал легенда покера 00-ых Джош Арье.
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Нынче американец является владельцем сайта о покере, а на стыке веков дважды становился обладателем золотого браслета WSOP. В 1999 году Джош выиграл ивент по Лимитированному Холдему, а в 2005-ом триумфовал уже в Омахе.
"Чувствую, что я мог бы попасть в Зал славы покера. Я думал про это много лет, что выиграю браслет и, может, попаду в число номинантов.
Но теперь я просто попытаюсь выиграть четвертый трофей. Мне нравится выигрывать деньги. Мне нравится выбивать людей из турнира".
К слову, в 2004 году Арье запомнился скандалом. Парень вышел в 3-макс Main Event WSOP и за шаг до хедз-апа уступил Дэвиду Уильямсу.
Сразу после вылета во время перерыва Джош побеседовал тет-а-тет с будущим соперником Дэвида Грэгом Реймером, попросив его "выбить этого ублюдка ради меня". Что интересно, Реймер просьбу выполнил и стал чемпионом того события.
Результаты финального стола WSOP #39 Pot-Limit Omaha (8-Handed) :
- Джош Арье – 204,7 тыс долларов
- Томми Ле – 126,5 тыс долларов
- Роберт Блер – 89,9 тыс долларов
- Иван Дейра – 64,8 тыс долларов
- Габриэль Андраде – 47,4 тыс долларов
- Нитеш Равтани – 35,2 тыс долларов
- Лиор Абуди – 26,6 тыс долларов
- Чарльз Вильт – 20,3 тыс долларов
- Ашор Очана – 15,8 тыс долларов