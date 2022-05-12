Офіційний транслятор Світової серії покеру. Де дивитись WSOP 2022 і скільки коштує

21 фінальний стіл турнірів WSOP будуть показані у прямому ефірі

Вже 31 травня стартує Світова серія покеру 2022. Минуло лише півроку з минулої WSOP, яка вперше від початку пандемії пройшла в живому режимі.

На любителів покеру чекає аж 89 турнірів з бай-іном різних розмірів – від 400 доларів до аж 250 тисяч. Частина з них буде показана у прямому ефірі.

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Де дивитися WSOP 2022? У прямій трансляції частина турнірів буде показана на стрімінговій платформі PokerGo. В ефірі будуть показані фінальні столи 21 топ-івенту.

Серед них будуть і події для хайролерів від 50К доларів внеску, та "дешевий" івент Collosus за 400 доларів. Також не пройдуть повз Турнір чемпіонів, де зберуться всі володарі браслетів WSOP 2022.

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Крім того, PokerGo приділить особливу увагу Main Event, який триватиме аж чотирнадцять днів із 3 по 17 липня. Під час Головної події транслятор робитиме включення щодня, показуючи найкрутіші моменти та роздачі.

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Місячна підписка на стрімінгову платформу коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 доларів, що дозволить трохи заощадити (10 доларів на місяць).