Назван официальный транслятор Мировой серии покера. Где смотреть WSOP 2022 и сколько стоит

21 финальный стол турниров WSOP будут показаны в прямом эфире

Уже 31 мая стартует Мировая серия покера 2022. Прошло всего полгода с прошлой WSOP, которая впервые с начала пандемии прошла в живом режиме.

Любителей покера ожидает аж 89 турниров с бай-ином разных размеров – от 400 долларов до аж 250 тысяч. Часть из них будет показана в прямом эфире.

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Где смотреть WSOP 2022? В прямой трансляции часть турниров будет показана на стриминговой платформе PokerGo. В эфире будут показаны финальные столы 21 топ-ивента.

Среди них будут и события для хайроллеров от 50К долларов взноса, и "дешевый" ивент Collosus за 400 долларов. Также не пройдут мимо Турнира чемпионов, где соберутся все обладатели браслетов WSOP 2022.

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Кроме того, PokerGo уделит особое внимание Main Event, который продлится аж четырнадцать дней с 3 по 17 июля. Во время Главного события транслятор будет делать включения ежедневно, показывая самые крутые моменты и раздачи.

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Месячная подписка на стриминговую платформу обойдется зрителям в 15 долларов. Также можно оформить предоплату на год вперед за 119 долларов, что позволит немного сэкономить (10 долларов в месяц).