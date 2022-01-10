Почав за здоров'я: геній із Боснії накрутив топ-гравців у супертурнірі у Лас-Вегасі

Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри / Фото: Twitter Pokergo

Торік австралієць Майкл Аддамо став найуспішнішим гравцем у покер, вигравши за рік 9,4 мільйона доларів А вже з 1 січня 2022-го розпочалися нові гонки за першим місцем.

Напередодні Різдва лідерство у рейтингу Money List 2022 захопив Пуннат Пансрі Хлопець із Таїланду виграв два івенти хайроллерів у казино Venetian (Лас-Вегас), заробивши в сумі 250 тисяч доларів.

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Втім, вже наступного дня його посунули з першої позиції. І зробив це найкращий гравець минулого року Алі Імсірович. Боснієць також взяв участь у суперівенті у тому ж казино, проте, на відміну від Пунната, зайшов у турнір хайролерів за 25 тисяч, а не за 10К.

Алі Імсирович – найкращий боснійський покерист / Фото: WSOP

Загалом на турнір зареєструвалося 20 покеристів, а призові півмільйона розділили лише троє гравців. У битві з Масаші Ойя та Стівеном Грейді Алі зумів тріумфувати та підняти 270 тисяч доларів. Японцеві дісталося 150К, а американцеві – 80К.

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Зазначимо, що за минулий рік Імсирович заробив понад 6 мільйонів доларів, вигравши 14 великих івентів і понад 50 разів опинившись у призах. Всього за кар'єру балканець заробив 15,3 М, що робить його одним із 50 найуспішніших гравців в історії.