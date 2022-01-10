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Як розбагатіти в Лас-Вегасі: покерист із Таїланду виграв понад 250 тисяч доларів за два дні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 січня, 16:05
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Пуннат Пансрі чудово провів новорічні свята у "місті гріхів", ставши чемпіоном двох турнірів хайроллерів.
Пуннат Пансрі виграв 250 тисяч доларів у двох турнірах хайролерів
Пуннат Пансрі виграв 250 тисяч доларів у двох турнірах хайролерів

У 2021 році Майкл Аддамо став найуспішнішим покеристом, вигравши за рік понад 9 мільйонів доларів. А вже з перших днів 2022-го почалася нова гонка за першим місцем.

Ударно стартував цього року тайський гравець Пуннат Пансрі. Хлопець залетів на два івенти хайролерів у казино Venetian у Лас-Вегасі та залишив усіх позаду.

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Бай-ін кожного з них становив 10 тисяч доларів. У першому взяли участь 34 гравці, а у вирішальній стадії Пуннат зумів обіграти таких іменитих гравців як Ерік Сайдел, Алекс Фоксен та Джейк Шіндлер.

Punnat Punsri

Заробивши за івент 118К, Пансрі наступного ж дня виграв наступний турнір із 37 учасників. У хедз-апі хлопець із Таїланду здолав Крістофер Брюера та додав у свою скарбничку ще 133 тисячі.

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Загалом, заробивши за два дні понад 250 тисяч доларів, Пуннат очолив Money List 2022 року. Що цікаво, за весь минулий рік Пансрі заробив лише 200К, а цьогорічні тріумфи дозволили йому довести дохід від покеру за всю кар'єру до 584 тисяч.

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