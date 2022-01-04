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Мільйони розлетілися світом: хто з гравців заробив найбільше у 2021 році

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 січня, 17:55
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Австралієць Майкл Аддамо виграв майже 10 доларів, поповнивши свою колекцію ще двома браслетами WSOP
Найуспішніші покеристи 2021 року
Найуспішніші покеристи 2021 року

Минулого року офлайн-покер почав оживати після пандемії коронавірусу. Найбільші покер-руми повернулися до нормального життя, а гравцям уже необов'язково одягати маски у закладах.

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Повернулися і найбільші серії покеру, а самі гравці почали більше заробляти в офлайні. Раніше ми вам розповідали про 11 найбагатших гравців у покер за весь час.

Тепер же пропонуємо до вашої уваги підсумкову ТОП-10 покеристів, які виграли найбільші призові у 2021 році. Лідерство захопили в основному ті, хто класно виявив себе на WSOP

10. НІК ПЕТРАНДЖЕЛО (США)

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Nick Petrangelo – Poker Player

$ за 2021 рік: 3 769 210 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 16
Топ-занос за 2021 рік: 1 468 800 доларів (Aria High Roller Series 2021 – 1-е місце)
$ за весь час: 21 268 193 долари

9. АДРІАН МАТЕОС (ІСПАНІЯ)

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SCOOP: Adrian Mateos Wins Fourth Career Title, Second of Series – PocketFives

$ за 2021 рік: 3 829 750 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 16
Топ-занос за 2021 рік: 3 265 362 доларів (WSOP Super High Roller – 1-е місце)
$ за весь час: 25 214 186 доларів

8. ШОН ПЕРРІ (США)

$ за 2021 рік: 3 848 418 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 28
Топ-занос за 2021 рік: 596 418 доларів (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown High Roller – 3 місце)
$ за весь час: 4 690 255 доларів

7. ДЖАСТИН БОНОМО (США)

$ за 2021 рік: 3 931 413 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 10
Топ-занос за 2021 рік: 1 890 000 доларів (Super High Roller Bowl – 2-е місце)
$ за весь час: 57 194 647 доларів

6. ШОН ВІНТЕР (США)

$ за 2021 рік: 3 983 470 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 22
Топ-занос за 2021 рік: 1 008 000 доларів (Super High Roller Bowl – 3 місце)
$ за весь час : 19 273 243 долари

5. ДЖОРДЖ ХОЛМС (США)

$ за 2021 рік: 4 300 000 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 1
Топ-занос за 2021 рік: 4 300 000 доларів (WSOP Main Event – 2-е місце)
$ за весь час: 4 350 855 доларів

4. ДЕВІД ПІТЕРС (США)

$ за 2021 рік: 4 541 630 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 21
Топ-занос за 2021 рік: 1 387 200 доларів (Aria High Roller Series 2021 – 2-е місце)
$ за весь час: 38 279 169 доларів

3. АЛІ ІМСІРОВИЧ (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА)

$ за 2021 рік: 6 094 964 долари
Усього ITM за 2021 рік: 53
Топ-занос за 2021 рік: 695 355 доларів (WPT Rock 'N' Roll Poker Open High Roller – 1-е місце)
$ за весь час: 15 050 881 долар

2. КОРАЙ АЛДЕМИР (НІМЕЧЧИНА)

$ за 2021 рік: 8 096 569 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 14
Топ-занос за 2021 рік: 8 000 000 доларів (WSOP Main Event – 1-е місце)
$ за весь час: 20 394 575 доларів

1. МАЙКЛ АДДАМО (АВСТРАЛІЯ)

$ за 2021 рік: 9 418 837 доларів
Усього ITM за 2021 рік: 13
Топ-занос за 2021 рік: 344 910 доларів (Aria High Roller Series – 1-е місце)
$ за весь час: 17 722 094 долари

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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